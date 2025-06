Córka Muska zatańczyła do polskiego hitu. Nagranie obiegło sieć

Vivian Jenna Wilson, transpłciowa córka Elona Muska, 4 czerwca opublikowała na swoich mediach społecznościowych trwające 15 sekund nagranie. Na filmie przedstawiła układ taneczny inspirowany choreografią z występu Justyny Steczkowskiej na Eurowizji. Chodzi o piosenkę „Gaja”. Na Instagramie 21-latka podkreśliła, że „nudziło jej się o drugiej w nocy”. „Żyj, śmiej się, kochaj” – napisała z kolei w opisie wideo Wilson.

Córka Muska dodała również imię i nazwisko polskiej artystki oraz hasztag fyp odnoszący się do strony, na której pojawiają się filmy rekomendowane przez TikToka. Tylko na tej platformie nagranie zostało odtworzone prawie pół miliona razy. Głos w komentarzach zabrała sama Steczkowska, która napisała: „Dziękuję! Kocham”. Z kolei w relacji na Instagramie skomentowała: „OMG, świetne! Jesteś cudowna i tańczysz niesamowicie!”.

Vivian Jenna Wilson doceniła piosenkę „Gaja” Justyny Steczkowskiej. To nie pierwszy raz

To nie pierwszy raz, kiedy Wilson publicznie doceniła piosenkę polskiej artystki. Podobnie było w marcu, kiedy to córka Muska napisała na platformie Threads: „W mojej głowie od kilku dni jest tylko: Zargo. Raga. Urra. Gara. Jarga. Jarun. Era Czarodoro. Czaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas”. „Dowiedziałam się, że popełniłam błąd ortograficzny i jest już za późno, żeby go poprawić – przepraszam Polskę” – podkreśliła reagując na uwagi fanów.

Steczkowska była wówczas bardzo zaskoczona tą sytuacją, co przyznała w rozmowie z Pomponikiem. – To jest dla mnie największy szok z możliwych. Po pierwsze Stany Zjednoczone nie są zaangażowane w ten konkurs, no bo też nie należą do Europy. Jak ta piosenka do niej dotarła? Nie wiem, jestem w takim szoku, bardzo dziękuję i jest mi bardzo miło. Nawet wrzuciłam na swoje story, że wow – mówiła wówczas polska gwiazda.

