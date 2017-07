Olbrzymia góra lodowa oderwała się od Antarktydy

Góra lodowa, która oderwała się od lodowca ma powierzchnię około 6 tysięcy kilometrów kwadratowych. Odkryto ją na zdjęciach satelitarnych w środę. Według BBC, góra lodowa może się teraz przemieszczać na północ i musi być obserwowana, aby nie zagrażała bezpieczeństwu żeglugi.

Na temat szybkiego roztapiania się lodowców szelfowych pisał w styczniu „Washington Post”. Amerykański dziennik alarmował o dramatycznie powiększającej się szczelinie na lodowcu szelfowym. Od grudnia 2016 r. do początku 2017 r. pęknięcie na lodowcu Larsen C powiększyło się aż o 17 km. Jeszcze w 2016 roku zaobserwowano pęknięcie o długości 20 km. Naukowcy spodziewali się, że oderwanie się góry lodowej jest kwestią czasu i przez dekadę śledzili rozwój sytuacji.

Lodowiec Szelfowy Larsena to podłużny lodowiec szelfowy, który znajduje się w północno-zachodniej części morza Weddela. Składa się z trzech lodowców, oddzielonych wyspami i półwyspami, nazywanych Larsen A (najmniejszy), Larsen B i Larsen C (największy). Lodowiec Larsen A rozpadł się w styczniu 1995, a Larsen B w lutym 2002. Jak podawał w styczniu 2017 r. portal zmianynaziemi.pl, Larsen C zajmuje powierzchnię równą 55 tys. kilometrów kwadratowych.