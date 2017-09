To właśnie dziś nastąpi świata? NASA wydała komunikat w sprawie

Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej na wstępie zauważa, że mnóstwo ludzi "przewidziało", że 23 września nastąpi koniec świata, po tym, jak inna planeta zderzy się z Ziemią. „Planeta, o której mowa – Nibiru – nie istnieje, dlatego nie dojdzie do kolizji” – zaznacza NASA. „Historia rzekomej planety Nibiru jest z nami od lat i jest co jakiś czas ubierana w nowe apokaliptyczne bajki” – podkreślono. Naukowcy wytłumaczyli, że gdyby Nibiru lub Planeta X były prawdziwe i zmierzały na spotkanie z Ziemią, astronomowie śledziliby ten proces przez co najmniej ostatnią dekadę. Teraz natomiast widzielibyśmy te planety gołym okiem.

Nibiru uderzy w Ziemię

Chrześcijański numerolog David Meade stwierdził ostatnio, że koniec świata nastąpi 23 września. To właśnie tego dnia Ziemia miała się zderzyć z planetą Nibiru. Swoją teorię oparł na zapisanych w księdze Izajasza słowach: „Oto dzień Pański nadchodzi okrutny / najwyższe wzburzenie i straszny gniew / żeby ziemię uczynić pustkowiem / wygładzić z niej grzeszników. Bo gwiazdy niebieskie i Orion / nie będą jaśniały swym światłem / słońce się zaćmi od samego wschodu / i swoim blaskiem księżyc nie zaświeci”.

Numerolog powołał się również na wcześniejsze ustalenia Zecharii Sitchina, który doszedł do wniosku, że w Układzie Słonecznym znajduje się planeta, Nibiru, o której nie słyszeli astronomowie. Według teorii Sitchina, ma ona być zamieszkana przez zaawansowaną technologicznie rasę istot, które zostały określone mianem Anunnaków. Meade twierdził, że już 23 września Nibiru uderzy w Ziemię, doprowadzając tym samym do końca świata. Numerolog wskazywał, że zwiastunem nieuchronnie zbliżającej się Apokalipsy było niedawne całkowite zaćmienie Słońca nad Stanami Zjednoczonymi.