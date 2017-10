21-latka poci się krwią. Podobne przypadki opisywał Arystoteles

Lekarze z Florencji opisują, że niezwykle rzadkie objawy hematohydrozji pojawiają się u pacjentki od trzech lat. Epizody te trwały od jednej do pięciu minut. Kanadyjski „Medical Association Journal” pisze, że pocenie się krwią jest u kobiety najbardziej intensywne, kiedy jest zestresowana. Jednocześnie podkreślają, że zdarzało się to pacjentce także podczas snu i przy wykonywaniu różnorodnych aktywności fizycznych. Jak czytamy, rzadka przypadłość doprowadziła kobietę do izolacji społecznej, ostrych napadów paniki i głębokiej depresji.

Lekarze wykazali, że funkcje krwi kobiety i właściwości jej krzepnięcia są zupełnie normalne. Ostatecznie doszli do wniosku, że u kobiety występuje zjawisko hematohydrozji. Naczynka krwionośne w gruczołach potowych pękają i porami skórnymi przesączają się na skórę. Krwawy pot zawiera wszystkie elementy morfotyczne krwi. Objaw ten dotyka jedną na 10 milionów osób. Lekarze leczą kobietę beta-blokerem nazywanym propranolem, czyli lekiem hamującym aktywność układu współczulnego.

Pocenie się krwią spowodowane silnym stresem zaobserwował i opisał już Arystoteles. Według Biblii, Jezus Chrystus w Ogrójcu pocił się krwią.