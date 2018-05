Rusza trzecia edycja Pracowni Liderów Prawa

Zdumiewająca teoria naukowców. Ośmiornice są przybyszami z kosmosu?

Ośmiornice przybyły do nas z kosmosu? Taką teorię ogłosili naukowcy w pracy naukowej „Progress in Biophysics and Molecular Biology”. To kontrowersyjne doniesienia, z którymi zupełnie nie zgadzają się zoolodzy.