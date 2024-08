Naukowcy zbadali zwyczaje komarów. Oto, co odkryli

Samce komarów tworzą roje składające się z tysięcy osobników. Próbują w ten sposób przyciągnąć potencjalne partnerki. Muszą jednak unikać wpadania na siebie nawzajem.

Dr Saumya Gupta z University of Washington w Seattle powiedział, że wcześniej uważano, że komary mają tak słaby wzrok, że nie widzą się nawzajem. Nie mogą też polegać na swoim słuchu, aby uniknąć kolizji. – Nie tylko odkryliśmy, że komary potrafią rozpoznawać sygnały wizualne innych osobników latających w pobliżu, ale także, że samce potrafią integrować sygnały akustyczne z sygnałami wizualnymi w celu znalezienia samicy – mówił naukowiec.

W artykule opublikowanym w czasopiśmie Current Biology Gupta i współpracownicy opisują, jak przyczepili komary Anopheles do pojemnika, którego ściany były pokryte panelem LED pokazującym statyczny wzór jasnych pikseli. Badacze stwierdzili, że odzwierciedla to, co komar widziałby latając w roju. Następnie zespół umieścił na wyświetlaczu LED dużą, ruchomą plamę światła, która miała symbolizować innego komara, znajdującego się bardzo blisko.

Z badania płynęły intrygujące wnioski

Naukowcy odkryli, że komary nie wykazywały skłonności do kierowania się w stronę światła bądź oddalania się od niego, chociaż zmieniały częstotliwość i amplitudę uderzeń skrzydeł. Jednakże, gdy odtwarzano dźwięki samicy, samce zdecydowanie skręcały w kierunku ruchu plamy. – Gdy tylko usłyszą dźwięki samicy, próbują przechwycić jasny obiekt – powiedział Gupta.

Wyniki badań można wykorzystać do udoskonalenia pułapek przeznaczonych dla samców, co pomoże kontrolować rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych przez komary, takich jak malaria.

Jak stwierdził doktor Francesco Baldini z University of Glasgow, wyniki badań są ekscytujące. – Wynika z nich, że komary reagują na sygnały nie tylko na podstawie tego, co widzą, ale także na podstawie tego, co słyszą – powiedział dziennikarzom The Guardian.

