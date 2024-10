Arktyczny lód topnieje. Tragiczne skutki dla niedźwiedzi polarnych

Naukowcy zbadali próbki krwi niedźwiedzi polarnych z Morza Czukockiego – obszaru między Alaską a Rosją. W ramach badania planowano sprawdzić związek chorób niedźwiedzi polarnych z topnieniem arktycznego lodu.

Eksperci przeanalizowali próbki pobrane pomiędzy 1987 a 1994 rokiem, a następnie zebrali i zbadali próbki trzy dekady później – pomiędzy 2008 a 2017 rokiem.

Jak się okazało, w znacznie większej liczbie próbek krwi, które ostatnio pobrano, znajdowały się sygnały chemiczne świadczące o tym, że niedźwiedzie zostały zakażone jednym z pięciu wirusów, bakterii lub pasożytów.

Niedźwiedzie polarne bardziej narażone na zakażenie

Trudno na podstawie próbek krwi stwierdzić, jak wpłynęło to na zdrowie fizyczne niedźwiedzi, ale biolożka zajmująca się dziką przyrodą, dr Karyn Rode z US Geological Survey stwierdziła, że reagują one na zmiany zachodzące w całym ekosystemie Arktyki.

Naukowcy przeprowadzili testy na obecność sześciu różnych patogenów — wirusów, bakterii i pasożytów, które występują głównie u zwierząt lądowych, ale zostały już wcześniej odnotowane u zwierząt morskich, w tym u gatunków, na które polują niedźwiedzie polarne.

Jak powiedziała dr Rode, badanie obejmowało trzy dekady, „w czasie których nastąpiła znacząca utrata lodu morskiego i wzmożone użytkowanie gruntów przez populację niedźwiedzi polarnych”. Zaznaczyła, że eksperci chcieli się dowiedzieć, czy narażenie na nie uległo zmianie.

Okazało się, że pięć patogenów, które stały się powszechniejsze u niedźwiedzi polarnych, to dwa pasożyty wywołujące toksoplazmozę i neosporozę, dwa rodzaje bakterii wywołujące gorączkę zajęczą i brucelozę, a także wirus wywołujący nosówkę psów. Naukowczyni podkreśliła jednak, że „ogólnie rzecz biorąc, niedźwiedzie są dość odporne na choroby”.

Mniej lodu, mniejsze szanse na przeżycie

W USA niedźwiedzie polarne są klasyfikowane jako gatunek zagrożony. Badacze twierdzą, że największym zagrożeniem dla ich przyszłości jest postępująca utrata lodowych siedlisk. Lód jest bowiem dla nich platformą, z której mogą polować na swoje ofiary.

Gdy nie ma wystarczającej ilości lodu morskiego, na którym mogłyby polować – niedźwiedzie nie są w stanie spożyć wystarczającej ilości kalorii.

