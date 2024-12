Nieuchwytny drapieżnik z głębin może żyć setki lat. Naukowcy odkryli jego sekret

Badacze z całego świata od lat pochylają się nad sekretem długowieczności. Jak zauważają autorzy CNN Science, lekcje na ten temat płyną do nas głównie ze świata natury. Przypomnieli o olbrzymim żółwiu Jonathanie, zamieszkującym Wyspę Świętej Heleny na Atlantyku.

Dlaczego rekiny polarne żyją tak długo?

Jak twierdzą, żółw Jonathan urodził się około 1832 roku. Choć jest ślepy i traci węch, wyróżnia się wyjątkowo dobrym słuchem jak na swój zaawansowany wiek. Podczas łagodnej pogody wciąż widuje się go, jak zażywa kąpieli słonecznych na plaży.

Jest jednak stworzenie, które żyje nawet dłużej niż 200-letni żółw. Mowa o rekinie polarnym, nazywanym też rekinem grenlandzkim. To powolne zwierzę, pływające po głębokich wodach północnej części Atlantyku i Oceanie Arktycznym. Jest jedynym gatunkiem rekina, który może przez cały rok znosić tamtejsze temperatury.

Według badaczy olbrzymi rekin potrafi żyć nawet przez 400 lat, może dłużej. Po zbadaniu jego niezwykłego genomu, naukowcy stwierdzili, że udało im się znaleźć fragmenty odpowiadające za długowieczność. Niektórzy z nich sugerują, że może to w przyszłości zostać wykorzystane do przedłużenia średniego czasu życia naszego gatunku.

Rekiny polarne żyją dłużej, bo wolniej?

Rekinami polarnymi interesowano się już wcześniej, również pod kątem ich długiego życia. W trakcie SEB Conference Prague 2024 jedna z grup naukowców podzieliła się swoimi odkryciami. Badacze na podstawie wyników z 23 próbek tkanek stwierdzili, że sekret może kryć się w powolnym tempie życia tych stworzeń.

Podkreślali, że rekin polarny to nie tylko najdłużej żyjący kręgowiec, ale też najwolniejszy przedstawiciel rekinów. Ich prędkość to bowiem mniej niż 1,2 km/h. Pływają wolno, by oszczędzać energię i ma to odzwierciedlenie w ich powolnym procesie starzenia.

Ewan Camplisson z Uniwersytetu w Manchesterze uważa, że to właśnie powolny tryb życia rekinów polarnych jest kluczowy przy wyjaśnianiu jego długowieczności. Chodzi też o unikalną budowę serca, wymuszającą niejako ograniczoną aktywność. Nie bez znaczenia jest również układ odpornościowych tych zwierząt, chroniący je przed nowotworami i chorobami zakaźnymi.

Czytaj też:

Ta kawa to klucz do długowieczności. Dodaj do naparu 2 składniki, a wzmocnisz jego działanieCzytaj też:

Stulatkowie sięgają po niego, by mieć zdrową wątrobę. To jeden z elementów recepty na długowieczność