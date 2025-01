Ta imponująca ryba może żyć ponad sto lat. Naukowcy biją jednak na alarm

Co roku te imponujące ryby, ważące nawet 23 kilogramy, migrują przez Rice River, by rozmnażać się w jeziorze. Jednak pomimo regularnych prób tarła, od ponad 60 lat żadne młode ryby nie osiągnęły wieku dorosłego.

Przez lata bawoły wielkogębowe pozostawały niedoceniane przez naukowców – mało wartościowe i nieistotne ekonomicznie. Jednak w ostatnich latach badacze zaczęli odkrywać ich niezwykłe cechy, które świadczą o wyjątkowości tych ryb i ich potencjalnym zagrożeniu wyginięciem.

Mogą żyć ponad sto lat

Badania pokazują, że niektóre osobniki żyją nawet 127 lat, co czyni je biologicznymi fenomenami. Ich populacja wydaje się stabilna, co może wynikać z długowieczności dorosłych osobników, mimo braku młodego pokolenia. Jednak naukowcy obawiają się, że populacja wkrótce może załamać się, gdyż ryby nie są w stanie produkować potomstwa, które przeżywa do wieku dorosłego.

Głównym problemem wydaje się wysoki wskaźnik śmiertelności młodych ryb, prawdopodobnie spowodowany drapieżnictwem, szczególnie przez szczupaki. Co więcej, bawoły wielkogębowe nie są objęte żadną ochroną prawną w większości Stanów Zjednoczonych, co prowadzi do ich nadmiernego odławiania, często mylonego z usuwaniem inwazyjnych gatunków.

Im starsze, tym lepsze

Badania biologiczne sugerują, że te ryby nie tylko wykazują zadziwiającą odporność na starzenie, ale wręcz poprawiają swoją kondycję wraz z wiekiem. Ich układ odpornościowy działa efektywniej, a długość telomerów, zwykle malejąca z wiekiem, pozostaje u nich zaskakująco stabilna. To wszystko sprawia, że bawoły wielkogębowe mogą kryć unikalne biologiczne sekrety, które mogłyby dostarczyć kluczowych informacji o procesach starzenia u innych gatunków.

Naukowcy podkreślają, że czas na działanie jest ograniczony. Obecna populacja starzeje się, a brak młodego pokolenia stawia pod znakiem zapytania przyszłość tych niezwykłych ryb. Jeśli nie podejmiemy odpowiednich działań ochronnych i badawczych, ryzykujemy utratą tego gatunku – razem z jego tajemniczymi, fascynującymi adaptacjami biologicznymi.

