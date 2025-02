Wezuwiusz zniszczył go 2 tysiące lat temu. Naukowcy odczytali zwęglony zwój

O wielkim sukcesie naukowcy z Biblioteki Bodlejańskieja przy Uniwersytecie Oksfordzkim oraz inicjatywy „Vesuvius Challenge” poinformowali w środę 5 lutego. Udało im się odczytać tekst, który ucierpiał w wyniku erupcji Wezuwiusza przed prawie dwoma tysiącami lat. Chodzi o papirus z Herkulanum, miasta sąsiadującego ze słynnymi Pompejami, zniszczonego w 79 roku naszej ery.

Naukowcy rozpoczęli odczyt zwęglonego zwoju

Odczytanie tekstu możliwe było dzięki wirtualnemu odtworzeniu zwoju. „Badaczom udało się wygenerować pierwszy obraz wnętrza zwoju PHerc. 172, jednego z trzech zwojów z Herkulanum przechowywanych w Bibliotekach Bodlejańskich” – poinformowano.

Delikatna struktura zwęglonego papirusu przez wiele lat nie pozwalała na rozwinięcie go i przeprowadzenie badań metodami tradycyjnymi. Wykorzystano więc obrazowanie rentgenowskie przy wsparciu sztucznej inteligencji. Stworzono obraz z kolumnami tekstu, który odszyfrować muszą jeszcze badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Co ciekawe, jako jedne z pierwszych słów, udało się przetłumaczyć starogreckie „διατροπή”, czyli „wstręt”. Badacze spodziewają się, że w najbardziej wewnętrznej części zwoju może ukrywać się tytuł dzieła.

Zwój z Herkulanum. Naukowcy zachwyceni przełomem

„To niezwykła chwila w historii, ponieważ bibliotekarze, informatycy i naukowcy współpracują, by zobaczyć to, co niewidoczne. Niesamowite postępy w dziedzinie obrazowania i sztucznej inteligencji pozwalają nam zajrzeć do zwojów, które nie były czytane przez prawie 2000 lat. Ten projekt jest doskonałym na to, jak biblioteki, nauki humanistyczne i informatyka uzupełniają się wzajemnie, aby pomóc zrozumieć naszą wspólną przeszłość” – podkreślali dyrektor bibliotek uniwersyteckich Helen Hamlyn oraz bibliotekarz Richard Ovenden.

Współzałożyciel „Vesuvius Challenge” dr Brent Seales mówił z kolei, że naukowcy są zachwyceni udanym obrazowaniem zwoju i wdzięczni partnerom za wsparcie i współprace. – Ten zwój zawiera więcej tekstu, który można odzyskać, niż kiedykolwiek widzieliśmy w zeskanowanym zwoju z Herkulanum. Mimo tych ekscytujących rezultatów, wciąż pozostało wiele pracy nad udoskonaleniem naszych metod, abyśmy mogli przeczytać całość tego i innych zwojów z Herkulanum – podkreślał.

