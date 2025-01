Starożytne łaźnie miały kusić bogatych gości. Naukowcy o show w Pompejach

Jak wynika z badań, łaźnie służyły właścicielowi do uwodzenia zamożnych gości. Kompleks odkryto podczas wykopalisk prowadzonych na terenie domu przy Via di Nola w Regio IX, bogatej dzielnicy miasta, która została zniszczona przez wybuch Wezuwiusza w 79 roku n.e. To największy dotychczas odkryty tego typu obiekt, jaki do tej pory odkryto w parku archeologicznym w Pompejach.

Wystawna sala bankietowa

Kompleks był połączony z wystawną salą bankietową. Tamtejsza przestrzeń wypełniona była freskami przedstawiającymi postacie żywcem wyjęte z wojny trojańskiej. System odkryto w zeszłym roku.

Naukowcy doszli do wniosku, że mieszkanie, w którym zbudowany był kompleks mogło należeć do przedstawiciela pompejańskiej elity, a łaźnie wykorzystywane były do potwierdzenia jego statusu społecznego. Niewykluczone, że promował on w ten sposób nawet swoją kandydaturę w wyborach.

– To przykład tego, w jaki sposób rzymski domus służył jako scena dla pokazu sztuki i kultury, który właściciel organizował, aby zdobyć głosy lub zyskać życzliwość gości – powiedział portalowi The Guardian Gabriel Zuchtriegel, dyrektor parku archeologicznego w Pompejach.

Trzy baseny w kompleksie

Kompleks SPA był przystosowany do przyjmowania do 30 osób. Mogły one przemieszczać się między trzema basenami: caldarium (gorącym), tepidarium (letnim) i frigidarium (zimnym).

Łaźnie miały zapewniać gościom możliwość relaksu po wystawnych bankietach. – Wszystko było na tyle funkcjonalne, aby zorganizować „show”, w którego centrum znajdował się sam właściciel – powiedział Zuchtriegel.

Sala bankietowa charakteryzowała się ciemnymi ścianami, które prawdopodobnie miały maskować sadzę z palących się lamp naftowych. Na innych ścianach przebijają się także dzieła sztuki przedstawiające mityczne greckie postacie, w tym Helenę Trojańską spotykającą po raz pierwszy Parysa, księcia Troi.

Czytaj też:

Niebywałe odkrycie archeologów. To ludzkie szkielety sprzed 2 tys. latCzytaj też:

Niezwykłe odkrycie podczas wykopalisk w Pompejach. Dzieci „były narażone na ekstremalną przemoc”