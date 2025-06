Inwazja ryb z pasożytami, są zagrożeniem dla ludzi. Naukowcy biją na alarm

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego i Instytutu Oceanografii Scripps w San Diego ostrzegają przed niepokojącym zjawiskiem w ekosystemie. 90 proc. ryb łownych może być zakażonych groźnymi dla ludzi pasożytami.

Kalifornijskie ryby zatrute? Lekarze biją na alarm

Amerykanie zazwyczaj nie myślą o pasożytach, gdy jedzą ryby słodkowodne, ponieważ historycznie nie stanowiło to dla nich problemu – napisał w oświadczeniu autor artykułu i ekolog Ryan Hechinger.

Tymczasem spożycie zakażonych ryb może powodować u ludzi problemy żołądkowo-jelitowe i letarg. Znane są również ciężkie przypadki po spożyciu wspomnianych produktów, gdzie konieczna była interwencja medyczna. W najgorszym wypadku pasożyty mogą wywołać zawał serca, czy udar mózgu.

Mamy nadzieję, że to badanie pomoże zwiększyć świadomość urzędników służby zdrowia, lekarzy i społeczeństwa. Pasożyty są tutaj, w USA, i zakażają ryby, które ludzie jedzą – dodał ekspert.

Jak ochronić się przed pasożytem? Naukowcy podają prosty sposób

Kalifornia zmaga się z ogromnym problemem – to pewne. Naukowcy nie ukrywają, że w 93 proc. z 84 przebadanych ryb, reprezentujących siedem różnych gatunków, zdiagnozowano obecność pasożyta Haplorchis pumilio, a u 91 proc. Centrocestus formosanus.

Najprawdopodobniej pasożyty przybyły do Stanów Zjednoczonych z Azji Południowo-Wschodniej około dekady temu w organizmie jednego ze swoich żywicieli. Obecnie zaraza rozprzestrzeniała się aż na 17 stanów i wciąż przybiera na sile.

Przed pasożytem można jednak ochronić się w prosty sposób. Hechinger twierdzi, że „nie ma powodów do paniki”, ponieważ rybę przed zjedzeniem wystarczy poddać obróbce termicznej (gotowanie, smażenie, pieczenie) lub zamrozić ją na tydzień. Chociaż aktualnie Amerykanie nie zgłaszają się masowo do lekarzy z problemami zdrowotnymi wskazującymi na choroby pasożytnicze (co jednak według Hechingera nie jest dostatecznie monitorowane), badaczy przeraża rosnące zainteresowanie spożyciem surowych ryb.

