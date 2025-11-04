5 listopada o tej godzinie Księżyc będzie inny niż zwykle. Drugiej takiej sytuacji w 2025 r. nie będzie

W środę 5 listopada o godz. 14:19 będzie miał miejsce Superksiężyc. To pojęcie określające sytuację, w której Księżyc znajduje się w najbliższym punkcie względem Ziemi podczas pełni Księżyca. Orbita Księżyca nie jest bowiem idealnym okręgiem, tylko elipsą o niewielkim stopniu spłaszczenia.

Podczas każdego 27-dniowego obiegu wokół Ziemi Księżyc osiąga zarówno perygeum, czyli punkt najbliższy naszej planecie, który wynosi ok. 363 tys. km, jak i apogeum, czyli najdalej położony punkt wynoszący ok. 405 tys. km. Dokładna odległość najbliżej i najdalej położonych punktów jest zmienna. Niektóre Superksiężyce są w związku z tym bliżej lub dalej niż inne. Zjawisko to występuje zazwyczaj od trzech do czterech razy w roku i zawsze pojawia się kolejno.

Superksiężyc 2025. Srebrny Glob zbliży się do Ziemi podczas pełni na bliską odległość

W tym roku odległość Księżyca od Ziemi wyniesie 356 833 km i będzie to najniższa wartość w całym roku 2025. Za nami już jedna superpełnia, która miała miejsce 7 października, a przed nami kolejna 5 grudnia o godz. 00:14. Jeśli chodzi o Superksiężyce to w ostatnich latach jeden z wyjątkowych miał miejsce w listopadzie 2016 r. Wówczas odległość wynosiła 356 512 km. Według szacunków na kolejne tej skali zjawisko trzeba będzie poczekać do 2034 r. (356 448 km) i 2052 r. (356 429 km).

W najbliższym punkcie pełnia Księżyca może wydawać się nawet o 14 proc. większa i 30 proc. jaśniejsza niż najsłabszy Księżyc w roku, który występuje, gdy znajduje się najdalej od Ziemi na swojej orbicie. Chociaż 14 proc. nie jest dużą różnicą w postrzeganej wielkości, pełnia Superksiężyca jest nieco jaśniejsza niż inne Księżyce podczas roku. Superksiężyc może być trudny do wykrycia gołym okiem, ale ma wpływ na Ziemię powodując wyższe pływy niż zwykle.

