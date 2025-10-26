Pełnia księżyca skraca sen? Mit ma ziarno prawdy

Badania wskazują, że w dniach poprzedzających pełnię ludzie śpią średnio o 15–30 minut krócej, zasypiają dłużej i mają mniej snu głębokiego – pisze „Science Alert”. Efekt jest bardziej widoczny w miejscach bez sztucznego oświetlenia, na wsi lub podczas nocowania na świeżym powietrzu.

Niektóre obserwacje sugerują nawet różnice między płciami. Mężczyźni tracą więcej snu wtedy, kiedy księżyca „przybywa”, podczas gdy kobiety mają nieco płytszy sen wokół pełni. Naukowcy przypisują te zmiany przede wszystkim światłu – jasny księżyc wieczorem opóźnia zegar biologiczny, zmniejsza produkcję melatoniny i zwiększa czujność mózgu.

Badaczka stawia sprawe jasno. Przywołuje statystyki

Przez wieki wierzono, że pełnia może wywoływać manię, napady padaczkowe czy psychozy. Jak stwierdza na łamach „Science Alert” Joanna Fong-Isariyawongse, profesor neurologii na Uniwersytecie w Pittsburghu, „nawet jedna ciężka noc może nasilić lęk i pogorszyć nastrój”.

„Utrzymujące się zaburzenia snu zwiększają ryzyko depresji, myśli samobójczych i zaostrzeń chorób takich jak choroba afektywna dwubiegunowa i schizofrenia” – pisze w swojej analizie.

Fong-Isariyawongse zauważa jednak, żę badania populacyjne nie potwierdzają jednoznacznego wpływu faz księżyca na hospitalizacje psychiatryczne. W Indiach i Chinach odnotowano jedynie lokalne, niewielkie wzrosty restrykcji lub przyjęć, co może wynikać z czynników kulturowych.

Inne hipotezy, takie jak wpływ grawitacji, zmiany geomagnetyczne czy ciśnienia atmosferycznego, nie znajdują potwierdzenia naukowego. Najbardziej prawdopodobnym mechanizmem pozostaje jasne światło zakłócające rytmy dobowe.

Specjaliści podkreślają, że problem bardziej dotyczy sztucznego oświetlenia niż samego księżyca. Telefony, lampy uliczne czy zmiana czasu mogą opóźniać sen i obniżać jego jakość w jeszcze większym stopniu. Dlatego, choć księżyc w pełni może skrócić sen, źródło problemu leży na ogół w naszym środowisku i codziennych nawykach.

Czytaj też:

Pradawne „gumy do żucia” pod lupą naukowców. Tajemnica sprzed 6 tysięcy lat rozwiązanaCzytaj też:

Osoby po 60-tce powinny jeść ten słodycz codziennie. Dietetyk: wystarczy 30 gramów