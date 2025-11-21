Te ryby się kurczą. Naukowcy zauważyli intrygującą zależność

Nowe badania pokazują, że od 1945 roku wiele gatunków ryb w jeziorach Michigan znacząco zmniejszyło swoje rozmiary. Naukowcy z Uniwersytetu Michigan przeanalizowali rekordy wielkości ryb z niemal 1 500 jezior, obejmujące 75 lat obserwacji. Wyniki opublikowano w prestiżowym czasopiśmie Global Change Biology.

Jak wyjaśnia Peter Flood ze Szkoły Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Michigan, „zmiany klimatyczne wpływają na rozmiary różnych organizmów na całym świecie, w tym ryb w jeziorach Michigan. W większości przypadków obserwujemy spadek wielkości z upływem czasu”. Okazuje się, że zmniejszenie dotyczy zarówno młodych, jak i starszych osobników.

Szczególnie narażone są najmłodsze ryby. Drapieżniki mogą połykać tylko osobniki mieszczące się w ich paszczy, co sprawia, że mniejsze – w tym młode – ryby łatwiej padają ich ofiarą. Starsze ryby, choć mniej wpływają na liczebność populacji, pełnią istotne funkcje społeczne i ekologiczne. – Często nie myślimy o kulturze w świecie ryb, ale są one bardziej społeczne, niż nam się wydaje. Uczą się od siebie nawzajem – podkreśla Flood. Kurczenie się starszych osobników może więc ograniczyć przekazywanie wiedzy młodszym pokoleniom.

Ryby kurczą się przez zmiany klimatu. Naukowcy ostrzegają o konsekwencjach

Badanie opierało się na danych z kart obserwacyjnych, które wolontariusze przerobili na wersje cyfrowe. Analizie poddano 13 gatunków ryb, co pozwoliło śledzić zmiany wielkości w różnych grupach wiekowych. Autorzy wskazują, że rosnące temperatury oraz dostępność pożywienia wpływają na tempo wzrostu ryb.

Odkrycia mają praktyczne znaczenie dla zarządzania tamtejszym rybołówstwem. Limity połowu i minimalne wymiary ryb ustalane przez Wydział ds. Zasobów Naturalnych Stanu Michigan opierają się na przewidywalnych rozmiarach ryb. – Wraz z ocieplaniem się wód te wskaźniki mogą wymagać dostosowania – zaznacza Flood.

W kolejnym etapie naukowcy planują przeanalizować 3,5 miliona okazów ryb z Muzeum Zoologii Uniwersytetu Michigan, aby rozszerzyć badania na więcej gatunków i cofając się jeszcze dalej w czasie. – Takich zbiorów opartych na danych od wolontariuszy jest na świecie niewiele. To ogromny potencjał do dalszych badań – dodaje Flood.

