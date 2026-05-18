Ta popularna przyprawa może wspierać walkę z cukrzycą. Kluczowa jest dawka

Cynamon od lat pojawia się w badaniach dotyczących swoich specjalnych właściwości. Według informacji publikowanych przez Healthline przyprawa może pomagać w utrzymaniu stabilniejszego poziomu cukru we krwi, szczególnie u osób z cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym. Naukowcy zaznaczają jednak, że nie jest to alternatywa dla leczenia ani zamiennik leków.

Choć jedna łyżeczka cynamonu nie dostarcza dużych ilości witamin i minerałów, przyprawa zawiera przeciwutleniacze, które pomagają ograniczać stres oksydacyjny. Ten z kolei jest wiązany z rozwojem wielu chorób przewlekłych, w tym cukrzycy.

Badania pokazały wpływ cynamonu na insulinę

W jednym z badań przeprowadzonych w Iranie analizowano wpływ cynamonu na kobiety z zespołem policystycznych jajników. Uczestniczki przyjmowały 1,5 g cynamonu dziennie przez 12 tygodni. Badacze zaobserwowali spadek poziomu insuliny na czczo oraz poprawę wrażliwości organizmu na insulinę.

Z kolei przegląd badań opublikowany w 2019 roku sugerował, że cynamon może przyczyniać się do obniżenia glikemii na czczo i zmniejszenia insulinooporności. Autorzy podkreślali jednak, że wyniki nadal wymagają dalszych analiz, ponieważ badania różniły się m.in. dawkami i długością suplementacji.

Cynamon może ograniczać skoki cukru po jedzeniu

Największe wahania poziomu glukozy pojawiają się zwykle po posiłkach bogatych w węglowodany. Tak zwane piki glikemiczne mogą sprzyjać stanom zapalnym i zwiększać ryzyko powikłań metabolicznych.

Według części badań cynamon może pomagać ograniczać gwałtowne wzrosty cukru po jedzeniu. Mechanizm ten może być związany ze spowolnieniem opróżniania żołądka oraz wpływem na enzymy odpowiedzialne za trawienie węglowodanów.

Pojawiają się również doniesienia o wpływie przyprawy na ciśnienie tętnicze. W jednym z badań suplementacja co najmniej 2 g cynamonu dziennie przez osiem tygodni miała obniżać zarówno ciśnienie skurczowe, jak i rozkurczowe.

Ile cynamonu można spożywać? Właściwa dawka

Eksperci zwracają uwagę, że nie istnieje jedna oficjalna rekomendacja dotycząca idealnej dawki cynamonu. W badaniach najczęściej analizowano ilości od 1 do 6 g dziennie.

Szczególną ostrożność zaleca się jednak przy cynamonie cassia, który zawiera kumarynę. Jej nadmiar może być szkodliwy dla organizmu. Dlatego eksperci sugerują, aby spożycie tej odmiany utrzymywać zwykle na poziomie około 0,5–1 g dziennie.

Bezpieczniejszy przy większych ilościach może być cynamon cejloński, który zawiera znacznie mniej kumaryny.

