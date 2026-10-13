Sygnał z planety odległej o 64 lata świetlne. Naukowcy już pewni

Zespół naukowców kierowany przez Kevina Ortiza Ceballosa z Center for Astrophysics oraz Harvard & Smithsonian poinformował o wykryciu emisji radiowej z planety „Beta Pictoris b”. Obiekt, określany jako „młody gazowy olbrzym”, o masie około 12 razy większej od Jowisza, znajduje się w układzie oddalonym od Ziemi o około 64 lata świetlne. Obserwacje przeprowadzono za pomocą radioteleskopu MeerKAT w Republice Południowej Afryki. Badacze zarejestrowali słabe, powtarzające się rozbłyski radiowe oraz emisję utrzymującą się między nimi.

Kwazary pomogły ustalić źródło. Sygnał pochodzi z dalekiej planety

Według autorów to pierwsza bezpośrednia detekcja zorzowej emisji radiowej jednoznacznie przypisanej egzoplanecie, czyli planecie krążącej wokół gwiazdy poza naszym Układem Słonecznym.

Wcześniejsze obserwacje radiowe układów z egzoplanetami pozostawiały istotną wątpliwość: czy sygnał pochodził od planety, czy od jej gwiazdy. Także w przypadku Beta Pictoris b ustalenie źródła wymagało dokładnego określenia jego położenia. Naukowcy wykorzystali bardzo odległe kwazary jako punkty odniesienia. Dzięki nim dopasowali obrazy radiowe do precyzyjnej mapy nieba. Po uwzględnieniu pozycji gwiazdy i planety okazało się, że źródło emisji pokrywa się z położeniem obiektu badanego przez naukowców.

Zorze na odległym „świecie”. Naturalne źródło fal radiowych

Badacze wiążą zarejestrowane sygnały z procesami zorzowymi w silnym polu magnetycznym planety. Naładowane cząstki poruszające się wzdłuż linii tego pola mogą oddziaływać z górnymi warstwami atmosfery.

Podobne zjawiska zachodzą także w Układzie Słonecznym. Na Ziemi ich widocznym efektem są zorze polarne. W przypadku Beta Pictoris b astronomowie wykryli emisję radiową związaną z takimi procesami.

Co najmniej 1250 gausów. Sygnał ujawnił siłę pola magnetycznego

Na podstawie częstotliwości fal naukowcy ustalili, że pole magnetyczne w miejscu powstawania emisji ma co najmniej 1250 gausów. To znacznie więcej niż w przypadku Jowisza. Autorzy określają wynik jako pierwszy bezpośredni pomiar siły pola magnetycznego egzoplanety. Jest on zgodny z przewidywaniami naukowców dotyczącymi młodych, masywnych planet olbrzymów.

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