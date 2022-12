Premier i posłowie PiS-u pogrzebali projekt Ziobry. „Ufam, że to był przypadek”

W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmu doszło do symptomatycznej sytuacji. Premier oraz kilkunastu innych polityków Prawa i Sprawiedliwości nie wzięło udziału w głosowaniu nad projektem o notariacie przygotowanym przez Solidarną Polskę. Z tego powodu opozycji udało się przeforsować odrzucenie ustawy w całości. Jak zamieszanie skomentował główny zainteresowany? – Kilku kolegów z panem premierem nie było. Ufam, że to był przypadek – stwierdził Zbigniew Ziobro w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem na antenie RMF FM.

Tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Ziobro: Różnie są znane nie od wczoraj

Od długiego czasu kością niezgody między środowiskiem Zbigniewa Ziobry i resztą koalicji rządzącej są kwestie dotyczące stosunku do Unii Europejskiej. Podczas gdy premier i jego otoczenie usiłują doprowazić do porozumienia z UE, by otrzymać pieniądze z KPO, Solidarna Polska oponuje. – Między nami różnice nie są znane od wczoraj. One pojawiły się na kanwie tego, czy ustępować wobec Unii Europejskiej i czy to przyniesie pożądane dla Polski efekty. Pan premier wybrał drogę ustępstw, my uważaliśmy, że będzie to miało fatalne konsekwencje – podsumował Ziobro.

Ziobro chce blokować, Morawiecki rozmawiać

W ostatnim czasie rządzących podzieliła propozycja formacji Zbigniewa Ziobry, żeby w celu przyspieszenia wypłacenia środków z Funduszu Odbudowy, wetować kluczowe unijne regulacje, np. nowelizację unijnego budżetu. Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do niej podczas konferencji pod koniec listopada. – Są trzy podstawowe zagadnienia, które są obecnie dyskutowane. Jedne w bliższej perspektywie, drugie w dalszej. Pierwsza dotyczy poszerzenia możliwości finansowych budżetu UE wyłącznie pod kątem Ukrainy. Myślę, że ogromna większość Polaków rozumie dlaczego powinniśmy wspierać działania UE, które prowadzą do wzmocnienia finansowego Ukrainy – tłumaczył szef rządu.

Premier dodał, że druga kwestii to minimalny podatek od globalnych korporacji. – Tutaj decyzje polityczne zapadną bezpośrednio przed głosowaniem – oświadczył polityk PiS. Mateusz Morawiecki dodał, że trzecia kategoria spraw, to podatek od śladu węglowego towarów sprowadzonych na granicy. – Polska optowała raczej za tym podatkiem, ale ten podatek według mojej wiedzy nie będzie teraz głosowany – może za pół roku, za rok, może jeszcze później. I podobnie dodatkowe obciążenia ETS też teraz nie będą głosowane. Być może w przyszłym roku – wyjaśniał.

