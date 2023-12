Andrzej Duda rozczarował Jarosława Kaczyńskiego? Prezes PiS powiedział wprost

– Nie oceniam pana prezydenta – podkreślił Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”. W ten sposób prezes PiS odpowiedział na pytanie, czy jest rozczarowany tym, że Andrzej Duda podczas tworzenia nowego rządu nie weźmie pod uwagę raportu cząstkowego tzw. komisji lex Tusk. Te słowa były już wicepremier powtórzył jeszcze dwukrotnie.

Dziennikarka „Gazety Wyborczej” dopytywała również o doniesienia tygodnika „Newsweek”, z których wynika, że wbrew twierdzeniom członków tzw. komisji lex Tusk pięć nazwisk wymienionych na liście osób, które odwiedziły SKW, nie należy do członków rosyjskiej FSB. Co więcej, wśród tych osób znajdują się sojusznicy Polski z NATO. – Wybaczy pani, ale ja nic o tym nie wiem – powiedział jedynie Jarosław Kaczyński.



Andrzej Duda nie będzie blokował Donalda Tuska

29 listopada Państwowa Komisja ds. wpływów rosyjskich wydała rekomendację, aby nie powierzać Donaldowi Tuskowi stanowisk publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo państwa. Podobne zalecenia dotyczą również Jacka Cichockiego, Bogdana Klicha oraz Bartłomieja Sienkiewicza.

Dziennikarze zwrócili się do Pałacu Prezydenckiego z zapytaniem o to, czy zaprezentowane zalecenia wpłyną na decyzję Andrzeja Dudy w sprawie ewentualnego zaprzysiężenie Donalda Tuska na szefa rządu. Marcin Mastalerek zaznaczył jednak, że rekomendacja „jest skierowana do parlamentarzystów”, ponieważ prezydent nie odpowiada za desygnowanie w drugim kroku.

– Po uzyskaniu większości głosów przez Sejm dla kandydata na premiera, rekomendacja Komisji nie wpłynie na ewentualne jego zaprzysiężenie – zapewnił szef gabinetu prezydenta. Podkreślił, że – jeśli posłowie wybiorą Donalda Tuska na szefa rządu – „oczywiście prezydent przyjmie ślubowanie i dojdzie do zaprzysiężenia”.

