Bajońskie zarobki Adamczyka i Pereiry w TVP. Donald Tusk nie przebierał w słowach

„Zarabiali tyle, ile kłamali. Kosmicznie. Krótka historia TVP” – napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Tymi słowami premier skomentował wyniki kontroli poselskiej w sprawie wynagrodzeń gwiazd TVP za czasów rządów PiS, które ujawnił Dariusz Joński.

Oburzenia zarobkami gwiazd TVP nie ukrywa również Rafał Trzaskowski. „Zrobili z mediów publicznych maszynkę do ordynarnej partyjnej propagandy i bezwzględną szczujnię. Dziś bezczelnie krzyczą o »wolnych mediach«. Ale nie bronią żadnej wolności, tylko interesu politycznych mocodawców i swoich horrendalnych, wręcz niemoralnie wysokich wynagrodzeń” – ocenił prezydent Warszawy. „To, co ekipa PiS zrobiła z mediami publicznymi – a szczególnie z TVP – jest pod każdym możliwym względem nie do obrony. Szczujnię i Eldorado na koszt podatnika po prostu trzeba było natychmiast zakończyć” – dodał.

Astronomiczne zarobki gwiazd TVP

Z pisma opublikowanego przez posła KO wynika, że były dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk zarobił od 25 kwietnia do 31 grudnia tego roku 327,593,71 zł brutto. W tym samym okresie z tytułu umów cywilnoprawnych zarobił 1 127 644 zł (łącznie z VAT).

Rekordzistą obok Michała Adamczyka jest Jarosław Olechowski. Z tytułu stosunku pracy jako dyrektor TAI zarobił 1 016 450,34 zł brutto, a z tytułu umów cywilnoprawnych – 407 625 zł brutto.

Samuela Pereira jako zastępca dyrektora TAI zarobił 439 755,17 zł brutto (w okresie 25.04-31.12.2023 r.). Marcin Tulicki z tytułu stosunku pracy jako zastępca dyrektora TAI, w okresie 26.05.2023 – 31.12.2023 r., zarobił 417 354,33 zł brutto, z tytułu umów cywilnoprawnych w 2023 roku – 296 340 zł brutto.

Wynagrodzenie Rafała Kwiatkowskiego jako zastępcy dyrektora TAI w 2023 roku wyniosło 366 948,03 zł brutto. To oznacza, że byli szefowie i zastępcy szefów TAI zarabiali po kilkadziesiąt tys. zł miesięcznie, a rekordziści jak Michał Adamczyk, 187 532,125 zł brutto.

