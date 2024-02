Ziobro chce stanąć przed komisją śledczą. „Czeka go operacja, ale jest gotowy przekazać informacje”

Były minister sprawiedliwości od ubiegłego roku zmaga się z chorobą nowotworową. Z tego powodu zrezygnował z aktywności politycznej i podjął decyzję, że nie będzie ubiegał się o mandat w Parlamencie Europejskim podczas czerwcowych wyborów. Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobro przekazał Michał Wójcik na antenie RMF FM.

Polityk Suwerennej Polski pytany był o prace komisji śledczej do spraw Pegasusa oraz o plany publikacji listy osób, które miały być podsłuchiwane przez służby. – Dobrze, że ją powołano i dobrze, żeby przesłuchano ludzi, którzy mają wiedzę na ten temat. Jeśli chodzi o przesłuchanie przed komisją Zbigniewa Ziobry, sam poprosił, żeby był przesłuchiwany – zapewnił Wójcik.

Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobro. Michał Wójcik ujawnia

Zastrzegł jednak, że w tym momencie nie jest to możliwe, bo były minister sprawiedliwości „jest bardzo ciężko chory i niebawem czeka go poważna operacja” . Tłumaczył, że w momencie, gdy zdiagnozowano nowotwór, były przerzuty. – Zbigniew Ziobro chce zabić ten nowotwór, na pewno nie jest faworytem w tej walce. Jest po trzeciej dawce chemioterapii, po radioterapii, czeka go poważna operacja – mówił na antenie rozgłośni Wójcik.

Zapewnił jednak, że były prokurator generalny jest gotowy, żeby przekazać informacje. – Będzie wiadomo, jakie manipulacje stosuje obecna władza – podkreślił.

Komentując zapowiedź posła Koalicji Obywatelskiej Marcina Bosackiego dotyczącą listy inwigilowanych osób zaapelował, by została ona ujawniona. Wójcik jest zdziwiony faktem, że KO, jeśli posiada taką listę, jeszcze nie zgłosiła sprawy prokuraturze. – Dlaczego tego nie robią? Oni manipulują, grają tym przed społeczeństwem, to jest problem – ocenił poseł Suwerennej Polski.

