Znamy szczegóły spotkania premierów Polski i Kanady. „Z wielką ulgą dla polskich i europejskich rolników”

W poniedziałek, 26 lutego, w Kancelarii Premiera odbyło się spotkanie Donalda Tuska z jego kanadyjskim odpowiednikiem Justinem Trudeau. Zostało ono poświęcone przede wszystkim kwestii dalszego wspierania Ukrainy w walce z rosyjską agresją.

Zamrożone na Zachodzie aktywa Rosji

Politycy zreferowali szczegóły spotkania w trakcie wspólnej konferencji, która rozpoczęła się tuż przed południem. Jeden z konkretów dotyczy współdziałania na rzecz przekazania Ukrainie zamrożonych w zachodnich bankach rosyjskich aktywów. Tusk wyjaśnił, że ich wartość wynosi aż ok. 300 mld dolarów.

– Mamy co najmniej kilka możliwości, aby presję na Rosję zwiększyć i to w sposób bardzo wydatny. Rozmawialiśmy dzisiaj długo m.in. o aktywach rosyjskich, rosyjskiego banku centralnego, zamrożonych w bankach zachodnich (...). Trwa w tej chwili dyskusja w Europie i w innych krajach o tym, jak użyć te środki na rzecz Ukrainy, na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezentujemy tutaj identyczne stanowisko. Będziemy pracowali z panem premierem (...), aby [zapadły – red.] decyzje o użyciu tych środków na rzecz Ukrainy i przeciwko agresji rosyjskiej. To wydaje się rzecz dla nas oczywista i nad którą warto pracować – zrelacjonował premier Tusk.

Kanada ma pomóc w eksporcie zboża z Ukrainy

Kolejnym polem polsko-kanadyjskiej współpracy ma być eksport ukraińskiego zboża do krajów Trzeciego Świata. Tusk podkreślił, że pomoc ze strony Kanady byłaby korzystna nie tylko dla władz w Kijowie, ale również dla naszych rolników.

– Polscy rolnicy, polscy producenci żywności bronią swoich interesów. Cała Europa jest dzisiaj ogarnięta tym niepokojem. Trzeba szukać rozwiązań. Rozmawialiśmy o tym, jak Kanada i Polska mogłyby zwiększyć radykalnie możliwości eksportu ukraińskiego zboża do krajów głodujących, potrzebujących. Ten temat gdzieś zawisł w powietrzu, (...) ale tak na serio nikt się tym nie zajął. Polska jest gotowa aktywnie uczestniczyć, także współfinansować tego typu działania, co mogłoby być z wielką ulgą dla polskich i europejskich rolników, dla Ukrainy i dla tych, którzy na tanią żywność czekają w innych regionach świata – kontynuował Tusk.

Współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej

Szef naszego rządu poinformował także o przyszłej współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Dotyczy to zarówno budowy elektrowni w Choczewie na Pomorzu, jak i budowy małych reaktorów modułowych, tzw. SMR-ów.

– Poinformowałem naszych kanadyjskich przyjaciół, że jesteśmy zaawansowani we wspólnym przedsięwzięciu polsko-amerykańskim [chodzi o elektrownię w Choczewie – red.]. Premier Trudeau poinformował mnie, że w tym także obecna jest Kanada. (...) Firmy, z którymi współpracujemy w tym przedsięwzięciu polsko-amerykańskim, to są także w jakiejś mierze firmy kanadyjskie. (...) Rozmawialiśmy także o współpracy (...), jeśli chodzi o małe reaktory (...). Tutaj Kanada jest liderem światowym i to brzmi bardzo, bardzo obiecująco – uzupełnił szef naszego rządu.

