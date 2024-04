Andrzej Duda po śmierci Polaka: Władze Izraela zachowały się odpowiedzialnie

W poniedziałek 1 kwietnia w Strefie Gazy doszło do tragicznego incydentu. Po ataku armii izraelskiej na samochód pracowników organizacji pomocowej World Central Kitchen zginęło siedem osób. Wśród ofiar znalazł się 35-letni Polak Damian Soból. Reakcja ambasadora Izraela w Polsce na te wydarzenia wywołała prawdziwy skandal. Jakow Liwne najpierw oskarżył Polaków o antysemityzm a następnie stwierdził, że podobne rzeczy zdarzają się podczas wojny. Dyplomata unikał także słowa przepraszam.



Andrzej Duda o ambasadorze Izraela: Jest problemem

Zachowanie ambasadora skrytykował Andrzej Duda. – Jego wypowiedzi są niezbyt fortunne, krótko mówiąc, oburzające. To on jest największym problemem państwa Izrael w relacjach z Polską. Władze Izraela w kwestii tragedii w Strefie Gazy wypowiadają się w sposób bardzo umiarkowany i odpowiedzialny, a niestety ambasador Jakow Liwne nie potrafi ich wyczucia zachować. Znacząco utrudnia nasze wzajemne relacje – stwierdził prezydent.

– Ponieważ Izrael przez dłuższy czas nie miał przedstawiciela w Polsce i po poważnych rozmowach i negocjacjach zgodziliśmy się na to, żeby ten przedstawiciel w końcu w Polsce był, po to, by ułatwić Izraelowi relacje z Polską, dzisiaj mogę powiedzieć: pan ambasador te relacje utrudnia, bardzo znacząco je utrudnia – mówił dalej.

Izrael wypłaci odszkodowanie rodzinie Damiana Sobóla?

Według głowy państwa Izrael powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie zmarłego Polaka. – Mam nadzieję, że odszkodowanie w sposób uczciwy i rzetelny zostanie wypłacone, bo ono się po prostu należy, niezależnie, jakie były przyczyny tego zdarzenia, czy to był wypadek czy jakakolwiek inna sytuacja – podkreślił Andrzej Duda. Prezydent dodał, że nie ma w tej sprawie żadnych wątpliwości. – Odszkodowanie musi być wypłacone. Ta tragedia wymaga wyjaśnienia i przeprowadzenia śledztwa. Władze izraelskie zachowały się odpowiedzialnie przyznając, że izraelskie siły obrony są odpowiedzialne za ostrzał.

