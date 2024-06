Daniel Obajtek w nowej roli. Były szef Orlenu zdradził, gdzie przebywa

Daniel Obajtek odnotował sukces w wyborach do Parlamentu Europejskego. Były szef Orlenu startował z okręgu numer 9 obejmującego województwo podkarpackie. Były szef Orlenu miał być lokomotywą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w regionie.

Daniel Obajtek został europosłem

Z danych PKW wynika, że uzyskał on 171 689 głosów i uzyskał mandat. Od momentu ogłoszenia wyników wyborów Daniela Obajtka chroni europoselski immunitet.

W czwartek 13 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła nowym europosłom zaświadczenia o wyborze. Dzień później Daniel Obajtek był już w Brukseli. Świeżo upieczony europoseł pochwalił się w sieci zdjęciami i podzielił wrażeniami z pierwszych chwil w nowej roli.

„Pierwsza wizyta w Parlamencie Europejskim w nowej roli. Na razie sprawy organizacyjne, ale już wkrótce merytoryczna praca na rzecz Polski. Pozdrawiam serdecznie” – napisał w mediach społecznościowych.

Daniel Obajtek może mieć pierwsze problemy w PE

W rozmowie z TVN24 Borys Budka zadeklarował gotowość do przedstawienia na forum Parlamentu Europejskiego wnioski o uchylenie immunitetu Daniel Obajtka. – Takim epizodem, mam nadzieję, szybkim będzie sprawozdawanie wniosku o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Oczywiście jeżeli tylko będzie taka potrzeba, to bardzo chętnie przedstawię to, co tutaj w Polsce zgromadzone będzie na jego temat. Ale to jest kwestia jeszcze pewnie kwestia kilku miesięcy i pracy prokuratury – stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Dla mnie najważniejsze jest to, żeby prokuratura przełożyła na materiał procesowy to, co widziałem w dokumentach, które były zgromadzone przez polskie służby. Według mnie pan Obajtek powinien stanąć przed sądem, powinien odpowiedzieć za to, co działo się za jego rządów w Orlenie – zaznaczył polityk.

Czytaj też:

Antoni Macierewicz tłumaczył się z wykroczenia. Uratowały go młode kobietyCzytaj też:

Hołownia ujawnił szczegóły nocnej eskapady Mateckiego. „Wychodził przez okno”