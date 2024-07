Nadchodzi kres NFZ? Leszczyna: Mam mnóstwo trupów w szafie

Izabela Leszczyna we wtorek była gościem na antenie radiowej Trójki. Poruszono tam temat m.in. złej sytuacji finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia oraz szpitali.

Według niej niemal wszystkie decyzje podjęte przez jej poprzedników w resorcie w końcówce rządów były podyktowane potrzebami kampanii wyborczej. Nie skupiały się zaś na problemach systemu.

– Z NFZ wydano wtedy dodatkowo 15 mld zł, żeby m.in. zadowolić szpitale, by dyrektorzy nie mówili, że jest za mało pieniędzy. Szpitale zawsze mówiły i będą mówić, że pieniędzy jest za mało. Nie robiły tego tylko wtedy, gdy w 2023 r. PiS „wrzuciło” im pieniądze, które NFZ zaoszczędził w czasie COVID-19, gdy szpitale nie realizowały świadczeń – oceniła.

NFZ. Leszczyna: Nie grozi nam zapaść finansowa

Jak podkreśliła ministra, „nie grozi nam zapaść finansowa w NFZ”.

– Uspokajam szpitale, lekarzy, pacjentów. Kontrakty NFZ-u będą realizowane tak jak do tej pory. Zobowiązania Funduszu wynikające z realizacji przez podmioty świadczeń nielimitowanych będą wypłacone jak dotychczas. Plotki o śmierci NFZ-u są mocno na wyrost – dodała.

Leszczyna: PiS wydrenowało fundusz zapasowy w NFZ

Ministra zapowiedziała, że w przyszłym roku dotacja budżetowa dla NFZ wyniesie ponad 18 mld zł.

Zdaniem Leszczyny „PiS wydrenowało fundusz zapasowy w NFZ”.

– Dlatego teraz musimy dołożyć więcej niż wcześniej. Trupów w szafie w ochronie zdrowia mam mnóstwo. Pis zrobiło jeszcze jedną rzecz. Do 2021 roku włącznie z budżetu państwa finansowaliśmy ratownictwo, leki dla seniorów, wysokospecjalistyczne procedury, nieubezpieczonych… To około 10 miliardów złotych rocznie. Oni z budżetu państwa przerzucili to na barki płacących składki, czyli na NFZ. Musiała więc powstać „dziura” już na tę kwotę – wyjaśniała.

Czytaj też:

Odmawiali aborcji, teraz słono zapłacą. Leszczyna o karach dla szpitaliCzytaj też:

Minister Leszczyna zapowiada rekordowe kwoty na psychiatrię. Co zyska pacjent?