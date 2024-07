Zbrodniczy i niemoralny atak Rosji. „Putin, niestety, wie, co robi. Wzruszenie i oburzenie to za mało”

Atak na szpital dziecięcy i inne ośrodki zdrowia w Kijowie to działania zbrodnicze i niemoralne, ale racjonalne. Putin, niestety, wie co robi. A robi to, bo może. Umożliwia mu to również metoda działania Zachodu.

Obrazy, jakie dochodzą do nas z Kijowa są naprawdę mocne, i wywołują naprawdę mocne emocje. Dla mnie są one jeszcze mocniejsze, bo znam ludzi, którzy mieszkają niedaleko, bo sam byłem kilka tygodni temu w Kijowie, a do tego mam dzieci, także w wieku dzieci, które zginęły w Kijowie. Słowa, jakie cisną się na usta, są w tej sprawie wyłącznie nieparlamentarne, a najdelikatniej można powiedzieć, że atak na szpital dziecięcy w Kijowie pokazuje, kim jest Putin i współczesna Rosja. To nie Trzeci Rzym, to Czwarta putlerowska Rzesza. Emocje nie powinny nam jednak przesłaniać rzeczywistości, a ta jest taka, że Putin – wbrew licznym opiniom – wcale nie jest nieracjonalny, przeprowadzając takie ataki.