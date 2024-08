Patryk Jaki o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. „Jest silnym człowiekiem”

Wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone w Polsce w 2025 roku. Poszczególne partie rozpoczęły już poważne poszukiwania kandydatów, którzy będą mieli jak największe szanse, aby odnieść ostateczny triumf. Już pod koniec czerwca dziennikarka „Wprost” Joanna Miziołek poinformowała, że w PiS coraz głośniej mówi się o Patryku Jakim jako polityku, który potencjalnie mógłby wystartować w wyścigu o prezydenturę.

Patryk Jaki wystartuje w wyborach prezydenckich? Europoseł zabrał głos

Europoseł sam nie ukrywa swoich aspiracji, ale jednocześnie wskazuje, że w pełni podporządkuje się decyzji kierownictwa. – Z pokorą podchodzę do ewentualnej decyzji obozu Zjednoczonej Prawicy. Powiedziałem, że jeżeli będzie taka potrzeba, jestem gotowy walczyć na pierwszej linii, ale jeżeli będzie inna decyzja, będę walczył na drugiej linii dla tego, który zostanie wybrany na kandydata na prezydenta – powiedział Patryk Jaki w rozmowie z Bartłomiejem Graczakiem na kanale PRZEkanał na YouTubie.

– Ja tylko mówię, że gdybym mógł jakoś pomóc, to pomogę. A w jakiej roli? To niech decyduje już kierownictwo – stwierdził polityk i nakreślił, że decyzja o kandydacie „pewnie musi zapaść do końca roku”.

Jaki o stanie zdrowia Ziobry. „Jest silnym człowiekiem”

Patryk Jaki, który obecnie sprawuje funkcję pełniącego obowiązki prezesa Suwerennej Polski, został także zapytany, jakie są szanse, że Zbigniew Ziobro wróci do czynnej polityki. – Uważam, że duże. Jest silnym człowiekiem – stwierdził krótko polityk.

W dalszej części rozmowy dodał, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny jest w „słabym” zdrowiu. – Ale jestem pewny, że z czasem wróci do siebie – powiedział Patryk Jaki. Kilka miesięcy temu Zbigniew Ziobro wycofał się z aktywnego życia politycznego w związku ze zdiagnozowaniem rozległego nowotworu złośliwego przełyku z przerzutami do węzłów chłonnych i żołądka.

