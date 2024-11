Obsadzony przez PiS TK uchylił bezmyślny przepis uchwalony przez... PiS. Co zrobi rząd?

Obsadzony przez PiS TK uchylił bezmyślny przepis podatkowy uchwalony przez PiS. Czy obecny rząd go nie opublikuje, bo do tej pory nie publikował wyroków wydanych z dublerem w składzie? Jeśli nie opublikuje, to uniemożliwi odzyskanie pieniędzy tysiącom poszkodowanym obywatelom. To pokazuje, że problem z TK jest rzeczywiście poważny i nie dotyczy jedynie dublerów.

Pytanie było następujące: czy art. 23 ust. 1 pkt 45a lit a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie, w jakim nie pozwala na uznanie za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie w drodze darowizny, zwolnionej od podatku od spadków i darowizn, których amortyzację rozpoczęto i nie zakończono przed 1 stycznia 2018 r. jest niezgodny z zasadą ochrony interesów w toku, wynikającą z art. 2 Konstytucji RP? Czyli pytanie było takie: Czy nabyte w darowiźnie środki trwałe wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej podlegają amortyzacji? Bo do 2017 r. podlegały, a od 2018 zmieniono przepisy i już nie podlegają, a jednocześnie pozbawiono prawa do amortyzacji osoby, które rozpoczęły amortyzację przez końcem 2017 r. i jej nie zakończyły.