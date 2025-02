Bosak krytykuje słynną fundację rządów PiS. „Pieniądze się rozchodziły w sposób nietransparentny”

Prawie 30 mln zł mogły wynieść straty Polskiej Fundacji Narodowej spowodowane działaniem byłego zarządu i kierownictwa PFN w latach 2017-2024. W związku z tym do prokuratury złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – Ten program z jachtem krytykowałem od samego początku – komentował w TVP Info Krzysztof Bosak.

– Co ciekawe, już po tym jak PiS odszedł od władzy, dowiedziałem się, że także część ludzi, którzy pracowali w tej fundacji byli do tego programu nastawieni bardzo krytycznie. Był on narzucany z zewnątrz po jakichś układach politycznych – kontynuował lider Konfederacji. Bosak wyjaśniał, że celem Polskiej Fundacji Narodowej „na początku miało to być reprezentowanie interesów gospodarczych, także jeżeli chodzi o lobbing w Brukseli”.

30 mln straty sztandarowej fundacji rządów PiS. Bosak krytykuje Polską Fundację Narodową

– Później to przeszło w promowanie wizerunku, na koniec jakieś dyskretne operacje polityczne. Większość tych działań, które fundacja prowadziła, było nietransparentnych, niejawnych. My się o nich dowiadywaliśmy często przez przypadek. Nie wszystkie były złe. Ze swoich źródeł wiem, że niektóre rzeczy, które robiła fundacja, jeżeli chodzi o polski lobbing w USA, były całkiem sensowne – podkreślał lider Konfederacji.

Zdaniem Bosaka rząd PiS „sam jest sobie winien, że opinia publiczna nie wie o tych dobrych rzeczach, które były robione, ponieważ po prostu nigdy nie zdecydowali się tych informacji ujawnić”. Lider Konfederacji zaznaczył, że trzeba rozmawiać o dochodzeniach prokuratorskich, bo „pieniądze się tam rozchodziły w sposób nietransparentny i ma wątpliwości czy w pełni zgodny z prawem”.

Co powinno się stać z PFN? Krzysztof Bosak: My w te klocki jesteśmy słabsi niż Ukraina i Niemcy

Bosak powiedział też, co dalej powinno się stać z PFN. – Można by nadać temu sensowne cele działania. Można też coś zmienić, bo funkcjonowanie fundacji działających także poza granicami, finansowanych przez państwo, jest normalną praktyką w świecie państw zachodnich. To jest budowanie tzw. soft power, lobbingu. Obawiam się, że my w te klocki i tak jesteśmy słabsi niż państwa ościenne, zarówno mam na myśli Niemcy, jak i Ukrainę – podsumował lider Konfederacji.

