Przedawnienie w podatkach jak poczta na wojnie. „Ten film powinni obejrzeć sędziowie NSA i urzędnicy”

Właśnie na Netflix ukazał się film „Batalion 6888” o jedynym amerykańskim batalionie w czasie II Wojny Światowej składającym się z samych czarnych kobiet, których zadaniem było dostarczenie 17 mln (!) zaległych listów do żołnierzy walczących w Europie i od tych żołnierzy do ich bliskich. To gigantycznie zaniedbanie.

Film jest bardzo dobrze zrealizowany i ciekawy, ale tylko pozornie o niezbyt ważnej sprawie. Zwłaszcza dla nas, z naszymi dzisiejszymi problemami wydaje się niezwykle ważny. Powinni go obejrzeć przede wszystkim politycy, sędziowie NSA i urzędnicy.