Awantura o reformę PIP. „Nie chodzi o umowy, tylko emerytury”

„Przesadna władza dla urzędników, którzy będą decydowali o tym, jak się kto zatrudnia (…), byłaby bardzo destrukcyjna dla wielu firm i mogłaby także oznaczać utratę pracy dla wielu ludzi” – powiedział Donald Tusk, wyrzucając do kosza ustawę dającą Państwowej Inspekcji Pracy nadzwyczajne uprawnienia do swobodnego przekształcania umów cywilnoprawnych w klasyczne umowy o pracę.

Pomijając polityczne motywy tej decyzji, trzeba przyznać, że to rzadki przypadek wysłuchania głosu przedsiębiorców i pracodawców, a nawet bardziej świadomych pracowników. Nie znaczy to jednak, że problemu nie ma.