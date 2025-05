Niemiecki ekonomista: Regres Niemiec jest dużo szybszy niż przewidywałem

O Turkach w Berlinie powiedział, że nie nadają się do niczego oprócz handlu owocami. Niemcom zarzucił, że przyjmując muzułmanów, same się zabijają. Thilo Sarrazin, kontrowersyjny niemiecki polityk, były członek Bundesbanku, którego książki sprzedają się w milionach egzemplarzy na całym świecie, mówi dla „Wprost” o przyszłości Unii Europejskiej, o deregulacji w Niemczech, o reżimie celnym Trumpa, o pracowitości Chińczyków i o tym, co czeka Polskę.

Szymon Krawiec, „Wprost”: Szmat czasu. Ostatnio rozmawialiśmy 11 lat temu. Wydał pan wtedy książkę, dlaczego Europa nie potrzebuje euro. Mówił pan, że Polska euro też nie potrzebuje. Wszystko aktualne? Thilo Sarrazin: Dania i Szwecja radzą sobie całkiem dobrze z własną walutą poza strefą euro. Przy elastycznym kursie wymiany pozostaje większa szansa na utrzymanie konkurencyjności. Unia Europejska ma dalej szanse być bardziej konkurencyjna, żeby dogonić USA czy Chiny? Wspólny europejski rynek jest naszym wielkim gospodarczym, ale też i politycznym osiągnięciem. Nie jestem pewien, co rozumiemy przez to doganianie USA czy Chin. Unia Europejska nigdy nie będzie w stanie osiągnąć takich możliwości politycznej i gospodarczej integracji, jaką mają Stany Zjednoczone. Zawsze będziemy mieli bardziej rozwinięte państwo opiekuńcze niż Amerykanie, ale również będziemy bardziej od nich kulturowo różnorodni, będziemy mieli bogatszą od nich historię.