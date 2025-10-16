Komentarze po powrocie Gomoły. „Tak w rzeczywistości wygląda rekonstrukcja”

Poseł Adam Gomoła powrócił do Polski 2050 po ponad roku przerwy. – Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy po męsku, z czego bardzo się cieszę – skomentował swój powrót do ugrupowania polityk. – Cieszę się, że taka decyzja została podjęta. Złożyłem deklarację, ona została przyjęta bez głosów sprzeciwu – mówił.

W 2024 r. został wykluczony z partii i klubu parlamentarnego po ujawnieniu tzw. „taśm Gomoły”, dotyczących rzekomej propozycji wpłaty 20 tys. zł na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki posła. Gomoła wielokrotnie zaprzeczał tym zarzutom i od tamtej pory pełnił funkcję posła niezrzeszonego.

Opolska prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego i w listopadzie 2024 r. zdecydowała o jego przedłużeniu. – Adam w tym postępowaniu występuje w charakterze świadka tylko i wyłącznie, przez 1,5 roku organy ścigania nie znalazły żadnych dowodów, żeby móc postawić mu jakiekolwiek zarzuty – komentował powrót Gomoły Paweł Śliz, również poseł Polski 2050.

Komentarze po powrocie Gomoły do Polski 2050. „Vamos!”

Powrót Gomoły do Polski 2050 wywołał falę komentarzy. „Ciekawa narracja! Najpierw wyrzucają posła, potem go przyjmują. Pełen sukces, nie znikają z mapy! Vamos Polska 2050! Idąc tą logiką, wystarczy wyrzucić pół klubu, przyjąć ich z powrotem i będzie gigantyczna gloria” – skomentował dziennikarz Bartosz Michalski.

„Jakby ktoś pytał jak w rzeczywistości wygląda rekonstrukcja rządu/partii itd. – to właśnie tak” – dodał.

Łukasz Kolada z Konfederacji stwierdził za to: „Polska 1% 50 w momencie liczenia głosów przed zmianą Marszałka Sejmu przyjmuje syna marnotrawnego. Nikt się tego nie spodziewał”.

„Po ile dzisiaj chodzą miejsca w klubie poselskim?” – zapytał ironicznie Konrad Wiślicz-Węgorowski z Razem, nawiązując do afery z udziałem najmłodszego posła.

Były poseł Krystian Kamiński z Konfederacji skomentował za to: „Jest się czym chwalić. Najpierw go wywalasz, potem z pompą przyjmujesz i ogłaszasz, że wszystko jest w porządku. Polska Ludowa 2050 Szymona Hołowni. Partia ludzi, którzy wierzą, że pamięć wyborców trwa maksymalnie 24 godziny”.

