W środę kulminacja upałów. Na Ziemi Lubuskiej temperatura sięgnie 35 st. C

Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 35 st.C na Ziemi Lubuskiej. W całym kraju pojawią przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni. W trakcie burz porywy mogą osiągnąć do 90 km/h.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Mają one związek z falą upałów, ale także burzami z gradem.

Ostrzeżenia drugiego stopnia (w czterostopniowej skali) wydano dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia z kolei wydano dla: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydano dla województw lubelskiego i podkarpackiego.

