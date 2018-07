​IMGW wydał ostrzeżenia dla prawie całej Polski. Upały i burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia (w czterostopniowej skali) wydano dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia z kolei wydano dla: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydano dla województw lubelskiego i podkarpackiego.

Pogoda z wtorku na środę

W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie początkowo lokalnie duże oraz zanikające przelotne opady deszczu lub burze, zwłaszcza na południowym wschodzie, w centrum, częściowo też na południu i wschodzie kraju. Prognozowana suma opadów w czasie burz do około 10 mm. Gdzieniegdzie, zwłaszcza w kotlinach górskich i na Pomorzu Wschodnim, mgły ograniczające widzialność do 100-200 m. Temperatura minimalna od 16 stopni C, 17 stopni C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 17°C, 21°C na przeważającym obszarze kraju i 21 stopni C, 23 stopni C na wschodnim wybrzeżu. Wiatr na ogół słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda w środę

W dzień zachmurzenie początkowo przeważnie małe i umiarkowane. Po południu miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie z gradem. Najmniejsze prawdopodobieństwo burz na północnym wschodzie kraju. Przewidywana wysokość opadów deszczu do 30 mm. Temperatura maksymalna od 28 stopni C, 30 stopni C na północnym i południowym wschodzie do 31 stopni C, 32 stopni C w centrum i 34 stopni C na południowym zachodzie. Miejscami w kotlinach górskich i w rejonie Zatoki Gdańskiej chłodniej, około 26 stopni C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

Czytaj także:

NA ŻYWO: Mars najbliżej Ziemi od 15 lat. Zobacz „wielką opozycję”!