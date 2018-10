Uwaga na silny wiatr. Towarzyszyć mu będą opady deszczu

We wtorek zarówno dla województwa zachodniopomorskiego, jak i pomorskiego, obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia. W powiatach nadmorskich powieje nawet do 100 km/h, w pozostałych do 80 km/h. Alerty pierwszego stopnia wydano z kolei dla wszystkich pozostałych województw, z wyjątkiem Podlasia. W środę mocniej powieje jednak już na terenie całego kraju. Wiatr, podobnie jak we wtorek, najmocniej da się we znaki mieszkańcom Pomorza.

Spadek temperatur

Stosowne ostrzeżenia opublikowało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga na silny i bardzo silny wiatr! Najsilniej wieje nad morzem, gdzie wydano ostrzeżenia drugiego stopnia” – czytamy w komunikacie udostępnionym na Twitterze. Oprócz wiatru, należy spodziewać się także przelotnych opadów deszczu. Parasole mogą przydać się mieszkańcom całej Polski. Jesienna aura odbije się również na odczuwalnych temperaturach. Termometry wskażą od 5 stopni Celsjusza w Zakopanem do 12 w Szczecinie. W środę będzie jeszcze chłodniej. Na wschodzie kraju 7 stopni, a na zachodzie maksymalnie 11.

