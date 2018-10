Silny wiatr również w środę. Na Bałtyku możliwa cofka

O zagrożeniu poinformował TVN Meteo. Silne wiatry, z którymi mamy do czynienia od wtorku, są spowodowane niżem Zyglinda. Według synoptyków na Bałtyku może wystąpić cofka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w związku z tym ostrzeżenia drugiego stopnia dla trzech województw. Alerty obowiązują województwo zachodniopomorskie, szczególnie na zlewni Zalewu Szczecińskiego oraz na ujściowym odcinku Odry, województwo warmińsko-mazurskie w obszarze Zalewu Wiślanego i Żuław oraz na Pomorzu, również w obszarze Zalewu Wiślanego i Żuław. W tych regionach stan wody może dojść do ostrzegawczego, a w zachodniopomorskim nawet go przekroczyć. Ostrzeżenia będą obowiązywały od północy w środę do godziny 8 w czwartek.

Silny wiatr również w środę

W środę silny wiatr nie ustąpi. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia niemal dla całego kraju. Mocniej powieje w Wielkopolsce, w warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, śląskim oraz na Lubelszczyźnie.