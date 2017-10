Konflikt polityczny w Hiszpanii coraz poważniejszy. Premier odrzuca porozumienie drogą mediacji

Rajoy przyznał, że nie wyklucza wykorzystania konstytucyjnych uprawnień do zawieszenia autonomii Katalonii. W wywiadzie dla „El Pais” zapytano go również, czy jest gotowy uruchomić artykuł 155 konstytucji, który umożliwia odwołanie regionalnych władz i zwołanie wyborów. – Nie wykluczam absolutnie niczego, co jest zapisane w prawie – stwierdził. Jego zdaniem nie powinno być konieczne „wprowadzanie rozwiązań ekstremalnych”, jednak aktualna sytuacja musi się zmienić.

Referendum

W ubiegłą niedzielę odbyło się referendum niepodległościowe w Katalonii. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników, premier Hiszpanii Mariano Rajoy stwierdził, że „nie było referendum w Katalonii”. Ocenił, iż „była to strategia wymierzona w demokrację i prawo”, a Katalończycy zostali oszukani. Mimo sprzeciwu władz centralnych, tysiące Katalończyków poszło do urn. Zagłosowało około 42 proc. uprawnionych, a 90 proc. opowiedziało się za niepodległością hiszpańskiego regionu. Jedynie 8 proc. było przeciwnych. Pozostałe głosy uznano za nieważne.

W sobotę 7 października tysiące osób wyszło na ulice hiszpańskich miast, by zaapelować do rządzących o dialog, aby zażegnać najpoważniejszy od dziesięcioleci spór w kraju.