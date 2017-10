Konwencja Platformy Obywatelskiej. Schetyna przedstawił „totalną propozycję”

12:40 - Chodźcie z nami, razem zwyciężymy - zakończył przemówienie Grzegorz Schetyna. Lider Platformy Obywatelskiej przedstawił "totalną propozycję" swojego ugrupowania na wybory samorządowe i w szerszym zakresie. 12:39 https://twitter.com/Platforma_org/status/921687748553175041 12:38 - Rozpoczynający się sezon wyborczy to gra, w której stawką jest Polska, bo dziś nasza ojczyzna stanęła na rozdrożu - zaznaczył Grzegorz Schetyna, który zapowiedział szerokie konsultacje programu PO z pomijanymi wg niego grupami, takimi jak lekarze czy nauczyciele. 12:36 https://twitter.com/Platforma_org/status/921686642620018693 12:35 - Wybierzemy taki moment i takie kryteria przyjęcia euro, by przyczyniło się to do wzrostu polskiej gospodarki - wskazał Schetyna. 12:34 Schetyna: Europa poczeka na nas jeszcze 2 lata, ale nie poczeka sześciu lat. Musimy o tym pamiętać. Musimy obecną władzę w najbliższych wyborach obalić. 12:30 Schetyna dziękuje biorącym udział w Czarnym Proteście. - Nie mamy zamiaru udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Jesteśmy partią centrową. Nie uważamy aborcji za kolejny środek antykoncepcyjny, nie zgadzaliśmy się na aborcję na życzenie. Ale nie zgadzamy się na likwidacje chroniących prawo kobiet wyjątków w ustawie - mówi Schetyna. Lider PO zapowiada ochronę kompromisu aborcyjnego. 12:26 https://twitter.com/Platforma_org/status/921683875302199302 12:23 - Bogactwo bierze się z pracy i przedsiębiorczości wspomaganej przez państwo. Systemowo podniesiemy kwotę wolną - zapowiada przewodniczący Platformy Obywatelskiej. 12:23 - W Polsce jest zdecydowanie za mało średnich firm. Bo na nich koncentruje się opresyjne państwo. A to one są kluczem do bogactwa Polaków - mówi Schetyna. 12:22 https://twitter.com/Platforma_org/status/921682768677007360 12:19 - Uchwalimy Akt Odnowy Demokracji. Jedną wielką ustawą przywrócimy niezależność prokuratury, sądów i mediów publicznych - deklaruje lider PO. 12:18 https://twitter.com/Platforma_org/status/921682195567271936 12:16 https://twitter.com/Platforma_org/status/921681340440948736 12:15 https://twitter.com/Platforma_org/status/921680688864251905 12:14 - Pod hasłem repolonizacji robi się skok jednej partii na całą gospodarkę. Nie pozwolimy na to - deklaruje Schetyna. Jak twierdzi, od 24 godzin trwa wyścig o to, który z "nominatów" wyciągnie więcej ze swojego stanowiska. 12:13 - Przed wyborami stworzymy wielką koalicję ze wszystkimi stowarzyszeniami prosamorządowymi - zapowiada lider PO. 12:10 - Zostawimy każdą złotówkę z podatków PIT i CIT tam, gdzie mieszkają ludzie. Dzięki temu będą kontrolować, na co wydawane są ich pieniądze. Samorząd będzie też mógł zwrócić mieszkańcom część pieniędzy z podatków - deklaruje Schetyna. Wpływ na kwotę wolną od podatku mają mieć samorządy. 12:07 Zlikwidujemy urzędy wojewódzkie. Marszałek będzie gospodarzem regionu - deklaruje Schetyna. 12:04 https://twitter.com/Platforma_org/status/921678540193632256 12:03 - Trzeba Zjednoczonej Opozycji, która wygra te wybory i każde następne - deklaruje Schetyna, który zapowiada też, że nastaje era "totalnej propozycji" - nowego otwarcia programowego. 12:03 Przewodniczący PO wzywa do oporu przeciwko "niegodziwości władzy". 12:01 - Ten wyborczy maraton nie jest podobny do żadnego innego po '89 roku. Dziś znów walczymy o przyszłosć Polski opartej na wolności i samorządności, musimy jej bronić przed tymi, którzy chcą odbudować PRL - mówi Schetyna. 12:00 - Za rok Polacy zdecydują, komu na 4 lata powierzą kierowanie samorządem. Potem będziemy wybierać przedstawicieli do PE, potem Sejm i Senat, następnie wybory prezydenta. Na wszystkie te wybory PO jest gotowa - deklaruje Grzegorz Schetyna. 11:57 A po hymnie - "Dni, których nie znamy" z repertuaru Marka Grechuty. 11:56 Konwencja PO otwarta, rozpoczęto Mazurkiem Dąbrowskiego. 11:56 https://twitter.com/WilkWojciech/status/921676220349198336 11:54 - Łodzianie znowu są dumni ze swojego miasta i je kochają. Te epokowe zmiany zaszły dlatego, że potrafiliśmy zaufać swoim mieszkańcom - mówi Hanna Zdanowska. 11:53 Konwencję otwiera gospodarz - prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. 11:45 Przemówienie lidera PO się opóźnia - start miał nastąpić o 11:30. W Łodzi wciąż gromadzą się działacze PO. 11:35 Spodziewane jest przedstawienie zmian w statucie, które - według słów Grzegorza Schetyny - mają sprawić, że partia będzie bardziej demokratyczna. 11:20 https://twitter.com/A_Marchewka/status/921672543039311872