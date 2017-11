Pierwsze przemówienie nowej przewodniczącej Nowoczesnej. „Musimy uruchomić nasz potencjał”

– Dziękuję wszystkim za poparcie i dziękuję też moim kontrkandydatom. To była zdrowa, demokratyczna i potrzebna nam rywalizacja. Mądra debata. Dziękuję Ryszardowi Petru za stworzenie Nowoczesnej i deklarację dalszej współpracy – rozpoczęła Katarzyna Lubnuaer, podkreślając, że partia jest wspólnym projektem delegatów, członków i działaczy. – Mamy nowe otwarcie i musimy je wykorzystać, by wzmocnić Nowoczesną. Od jutra bierzemy się do pracy, bo czasu jest mało, a wyzwań wiele – zaznaczyła nowa przewodnicząca.

– Tylko od nas zależy, jaki będzie nasz kraj. Ja chciałabym Polski wolnej, dobrze zorganizowanej, promującej aktywność. Polski, z której wszyscy możemy być dumni – wskazała Lubnauer, podkreślając, że Nowoczesna jest wielkim projektem, który jest Polakom potrzebny. – Żadna inna partia nie jest tak jednoznacznie prorynkowa i nie broni wolności obywatelskich tak jednoznacznie, jak my. To jest nasz wyróżnik i siła – dodała nowa przewodnicząca Nowoczesnej. – Musimy stać się liderem modernistycznych zmian – zaapelowała do działaczy ugrupowania. – Bądźmy razem. Razem stworzyliśmy Nowoczesną i musimy to robić nadal, zwłaszcza, że przed nami maraton wyborczy. Wyzwań jest wiele, a czasu mało – zaznaczyła Lubnauer. – Musimy uruchomić nasz potencjał i sprawić, by Nowoczesna stała się wiodącą siłą opozycyjną, a potem sięgnąć po pierwsze miejsce. W każdych kolejnych wyborach. Chcę partii wielu rozpoznawalnych liderów, Nowoczesnej zdecydowanie bardziej transparentnej i demokratycznej – wskazała polityk.

Nowa przewodnicząca podkreśliła, że chce rozszerzyć grupę docelową, na którą nastawione jest ugrupowanie. – Nowoczesna powinna stać się ikoną aktywnej klasy średniej i aspirujących do niej Polaków. Klasy, która każdego dnia jest zdradzana i obrażana przez Prawo i Sprawiedliwość. Musimy się znów zakorzenić w grupie ludzi aktywnych i odzyskać dla Nowoczesnej poparcie wśród większej liczby aktywnych Polaków – mówiła Katarzyna Lubnauer.

Liderka Nowoczesnej podkreśliła, że będzie kontynuować rozmowy z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi, tak by wygrać wszystkie nadchodzące wybory. – Ale Nowoczesna zachowa swoją tożsamość. Najtrwalsze porozumienia to te, które są zbudowane na wzajemnej korzyści wszystkich stron – mówi Katarzyna Lubnauer. – Najpilniejszym wyzwaniem jest obrona polskiej demokracji. I tego nie odpuścimy. – podkreśla szefowa Nowoczesnej.