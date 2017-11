Jak Katarzyna Lubnauer chce finansować Nowoczesną? Przewodnicząca wyjaśnia

Jeszcze przed wyborami na przewodniczącego Nowoczesnej było wiadomo, że objęcie tego stanowiska przez Katarzynę Lubnauer stawia pod znakiem zapytania porozumienie zawarte między Ryszardem Petru i Grzegorzem Schetyną, zgodnie z którym wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej zostałby Rafał Trzaskowski. – To porozumienie będzie trwałe, tylko jeśli stanie się elementem szerszego porozumienia dotyczącego całej Polski. Polska to nie tylko Warszawa, mamy wiele innych miast. Jeśli dogadamy się wszędzie, to wtedy i Warszawa będzie elementem porozumienia – wyjaśniła Lubnauer podczas poniedziałkowego briefingu.

Przewodnicząca Nowoczesnej podkreśliła, że ceni Rafała Trzaskowskiego jako doświadczonego polityka, którego lubią warszawiacy. – To jest bardzo mocna kandydatura na kandydata na prezydenta Warszawy. Ale pamiętajmy o tym, że tylko ogólnopolskie porozumienie daje trwałość, która umożliwia pokonanie Prawa i Sprawiedliwości – wskazała polityk.

Pytana o dalszą współpracę z Ryszardem Petru, Katarzyna Lubnauer zaznaczyła, że w przeciągu kilku najbliższych dni chce się spotkał z byłym przewodniczącym partii. – Uważam, że jest bardzo ważnym elementem Nowoczesnej, chciałabym żeby był z nami trwale związany. Moja propozycja. by Ryszard Petru został wiceprzewodniczącym partii, jest aktualna – wskazała nowa liderka partii.

Nie od dziś wiadomo, że po utracie subwencji, Nowoczesna boryka się z problemami finansowymi. Jakie wyjście z tej sytuacji widzi Katarzyna Lubnauer? – Zaczynamy mailing zwracając się do naszych darczyńców, którzy nam pomagali. Zawsze finansowaliśmy się również z mikrowpłat. Rozmawiam z osobami, które regularnie, zgodnie z możliwościami prawnymi, wspierały Nowoczesną – wyjaśniła przewodnicząca. – Chcę wiedzieć jak wygląda sytuacja partii. Planuję odwiedzić wszystkie regiony by spotkać się ze strukturami Nowoczesnej, prawdopodobnie większość ze spotkań odbędzie się w styczniu – zaznaczyła.