Kolejny poseł odchodzi z Kukiz'15. „Witamy w biało-czerwonej drużynie”

O zmianie parlamentarnych barw przez Jarosława Porwicha poinformował na Twitterze Adam Andruszkiewicz, który niedawno sam zrezygnował z członkostwa w klubie Kukiz'15. „Mój Przyjaciel Jarosław Porwich dołącza do Wolnych i Solidarnych. Witamy w biało-czerwonej Drużynie:)!” – napisał.

Decyzja Porwicha oznacza, że w skład klubu Wolni i Solidarni założonego przez Kornela Morawieckiego wchodzić będzie już sześcioro posłów, w tym – poza wymienionymi – Małgorzata Zwiercan, Ireneusz Zyska i Sylwester Chruszcz.

Odejście kolejnego przedstawiciela swojego ugrupowania skomentował Paweł Kukiz. "Chłopaki nogami przebierają i tylko czekają, aż syn »kryształowej legendy« da im stołki. Dzięki za recykling, panie Kornelu. Naprawdę- dziękuję!" – napisał na Facebooku polityk.

– Jest to działacz Solidarności, który będzie nam bliski przez to, co robił w swoim życiu i co zamierza robić. Będzie Wolny i Solidarny – stwierdził Kornel Morawiecki. Jarosław Porwich stwierdził, że cieszy się z możliwości współpracy z marszałkiem seniorem Kornelem Morawieckim. – Uważam, że klub WiS jest bardziej racjonalny. Obowiązują w nim jakieś zasady, jest bardziej odpowiedzialny – wskazał.