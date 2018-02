Mirosław Hermaszewski zdegradowany do szeregowca? „To dla mnie wiadomość z Księżyca”

Podczas stanu wojennego w latach 1981-1983 Mirosław Hermaszewski wchodził w skład Wojskowej Rady Odrodzenia Narodowego, która przejęła w Polsce władzę. Z tego powodu może utracić stopień generalski, na mocy ustawy degradacyjnej przygotowanej przez PiS. – To jest dla mnie wiadomość z Księżyca, a ponieważ na Księżycu nie byłem, to nie będę komentował – powiedział Hermaszewski w „Faktach po faktach”.

Ustawa degradacyjna

Jak tłumaczy szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, autorom tak zwanej „ustawy degradacyjnej”, chodzi przede wszystkim o odebranie stopni wojskowych Czesławowi Kiszczakowi oraz Wojciechowi Jaruzelskiemu. Ustawę przygotowano jeszcze za czasów Antoniego Macierewicza, jako szefa MON. – Osoby, które były członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, stracą stopnie oficerskie – powiedział Dworczyk. Potwierdził również, że ustawa dotyczyłaby również Hermaszewskiego.

Mirosław Hermaszewski figuruje w składzie WRON, ale on sam twierdzi, że wpisano go tam bez jego wiedzy, dowiedział się o tym z telewizji i żadnej roli tam nie odgrywał. Degradacja kosmonauty ma być symboliczna i nie łączyć się z odebraniem świadczeń. Emerytury obniża ustawa dezubekizacyjna, która dotyczy przede wszystkim milicji oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Sprawę ironicznie skomentował Adam Szłapka z partii Nowoczesna. – Jak wiemy, jedynym człowiekiem z Polski w kosmosie był Jarosław Kaczyński. I radzę temu nie zaprzeczać, bo zgodnie z ustawą o IPN można iść na trzy lata do wiezienia. PiS pewne rozwiązania chce robić cepem, więc plewy daleko się rozlatują – stwierdził.

„To tak jakby komuniści zdegradowali Piłsudskiego”

Co ciekawe, sami posłowie PiS wydają się być nieco zaskoczeni planowaną degradacją Hermaszewskiego. – Jak będzie obowiązywać (ustawa – przyp. red., to będzie. Będziemy na tym głosować i decydować – powiedział Łukasz Schreiber z partii rządzącej. Były szef MON za czasów PO-PSL Tomasz Siemoniak skrytykował pomysł degradowania wojskowych. – To tak, jakby komuniści w roku 1950 postanowili zdegradować Józefa Piłsudskiego do stopnia szeregowego. Nawet oni, którzy nienawidzili Piłsudskiego i międzywojnia, tak daleko się nie posunęli – stwierdził. Decyzja, czy odebrać Hermaszewskiemu stopień generalski zależy od decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy degradacyjnej.

Pierwszy Polak w kosmosie

Hermaszewski odbył lot w kosmos w 1978 roku na statku Sojuz 30, wraz z radzieckim kosmonautą Piotrem Klimukiem. Za udział w wydarzeniu został odznaczony „Złotą Gwiazdą” Bohatera Związku Radzieckiego (nr 11 301), Orderem Lenina oraz Orderem Krzyża Grunwaldu I Klasy. W latach 1983–1989 był prezesem Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. W latach 1998-2000 pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Lotnictwa. Hermaszewski jest członkiem Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Kosmonautów i Astronautów Świata oraz członkiem Kapituły medalu Akademii Polskiego Sukcesu. Od 1979 roku wchodzi w skład Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

