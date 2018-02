Wpadka senatora PO. Zapomniał, w jakiej telewizji występuje

Senator PO został na antenie zapytany przez prowadzących program, czy jako polityk Platformy Obywatelskiej musi się pytać o zgodę na występy w telewizji lidera partii Grzegorza Schetyny. Polityk stwierdził, że nikogo nigdy o nic nie pytał, po czym wyraził się krytycznie na temat telewizji, która go zaprosiła do studia – Przecież nikt normalny nie chodzi do telewizji (TVP – przyp. red.) Info. Ja jestem u was, w telewizji, to jest Trójka, i po prostu sobie siedzę, bo uważam, że mam prawo rozmawiać z młodzieżą – powiedział Jerzy Fedorowicz. Wypowiedź wywołała rozbawienie publiczności oraz prowadzących. Postanowili oni uświadomić polityka, jaka stacja zaprosiła go do programu. – Panie senatorze, dla porządku, jesteśmy w telewizji Info, TVP Info – powiedział prowadzący program, czym wprawił Fedorowicza w konsternację.

„Młodzież kontra... czyli pod ostrzałem”

Program jest nadawany od 2001 roku. Za jego produkcję odpowiada ekipa stacji TVP3 Kraków, ale nadawany jest na antenie TVP Info. Głównym prowadzącym programu jest Sławomir Mokrzycki. Podczas audycji zaproszeni członkowie młodzieżówek partii politycznych zadają zaproszonemu do studia gościowi pytania. Poszczególne części audycji przerywane są pytaniami od prowadzącego program, telewidzów oraz od publicystów i innych polityków. „Młodzież kontra” trwa 50 minut i często modyfikuje swoją formułę.