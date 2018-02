Spór polityków w programie TVP. „Wypłynął z pana antysemita”

Program „Ring” jest nadawany co tydzień w regionalnej stacji TVP3. W ostatnim odcinku gośćmi Telewizji Publicznej byli: posłowie Katarzyna Osos z PO, Artur Zasada z PiS, Jerzy Materna -wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Czesław Fiedorowicz, przewodniczący sejmiku lubuskiego z PSL.

Politycy poruszyli m.in. temat nowelizacji ustawy o IPN oraz relacji polsko-izraelskich. – Ta ustawa przyniosła odwrotny skutek do zamierzonego. Rozpropagowano w świecie termin „polskie obozy koncentracyjne”. Nie zgadzam się z tym, że wcześniej nic z tym nie zrobiono. Władysław Bartoszewski mówił całemu światu, jak było. Tyle że jego autorytet zdegradowały środowiska zbliżone do PiS – ocenił związany z PSL Czesław Fiedorowicz.

Słowa przewodniczącego sejmiku lubuskiego zdenerwowały wiceministra gospodarki morskiej Jerzego Maternę. – Wciąż słucham tej samej narracji. A my przez miesiąc pokazaliśmy to, co przez 30-40 lat próbowano zakłamywać. To nas niszczono, 6 milionów Polaków zginęło. A każdy Polak próbował pomagać Żydom. 30 tys. straciło życie przez to. Ale pokaż mi pan Żyda, który bronił Polaków. Ja nie widziałem. Dajcie przykład - odparł wiceszef resortu gospodarki morskiej.

– Wypłynął z pana antysemita – odparł Czesław Fiedorowicz.

