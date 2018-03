Kolejna debata ws. praworządności w Polsce. KE oceni „białą księgę” reformy sądownictwa

Komisja Europejska będzie chciała m.in przedstawić stan dialogu z Polską w kwestii praworządności. Organ już wcześniej wnioskował o wprowadzenie tego tematu na spotkaniu ministrów. – Komisja nie mogła wnioskować o formalny punkt na agendzie, bo było już za późno i musiałaby mieć jednomyślność – ujawnił kulisy decyzji jeden z dyplomatów. Dodał on również, że KE wnioskowała o dyskusję w „sprawach różnych na zakończenie spotkania”.

„Lepszy dialog niż jego brak”

Wiele krajów – takich jak Holandia, Belgia czy Francja – poparło komisję podczas spotkania unijnych ambasadorów i już zapowiedziało, że weźmie udział w dyskusji. Może to być pierwsza okazja, by ministrowie ocenili „Białą Księgę” tłumaczącą reformy sądownictwa, którą rząd upublicznił 8 marca. Zdaniem zapytanego dyplomaty, Polska miałaby okazję do zaprezentowania jej w UE.

Pierwsze, nieoficjalne reakcje, które zebrała dziennikarka RMF FM w delegacjach krajów UE, są sceptyczne. Jeden z dyplomatów stwierdził, że ma wrażenie, iż dokument ten nie dotyka sedna sprawy. Inny europejski polityk stwierdził: „Nie widzę zbyt wielkiego postępu. Unijni dyplomaci podkreślają jednak, że lepiej mieć z Polską dialog, niż żeby go nie było”.

„Biała księga”

Dokument w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości zaprezentował Mateusz Morawiecki na spotkaniu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jeanem-Claudem Junckerem. W ośmiu rozdziałach opisano zarówno stan sprzed zmian – i to, z jakimi problemami borykał się polski wymiar sprawiedliwości – oraz najważniejsze reformy. Rząd wskazuje na duże podobieństwa między ustawami obowiązującymi w Polsce a rozwiązaniami obecnymi od lat w innych krajach Unii Europejskiej.