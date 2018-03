Pussy Riot protestuje przeciwko Putinowi. „Nie poddamy się, będziemy walczyć przez sześć lat”

Utwór zatytułowany „Wybory” wypuszczono 17 marca, przed elekcją, którą wygrał po raz kolejny Władimir Putin. – Będziemy walczyć przez sześć lat, nie poddamy się – słyszymy w refrenie nagrania utrzymanego w mrocznym klimacie.

„Co nam przyniosło 18 lat rządów Putina? Aresztowania, otrucia, tortury, zabójstwa polityczne, ogromną korupcję w instytucjach, zniszczenie zasad demokracji, nierówność ekonomiczną, pogorszenie warunków więziennych, katastrofy ekologiczne w wielu regionach oraz cenzurę – w mediach, szkołach, internecie a nawet powodowaną strachem autocenzurę w głowach ludzi” – oznajmiło Pussy Riot w opisie pod nagraniem na YouTube. „Nie oszukujcie się. Te wybory z 18 marca to żadne wybory, ale fałszerstwo oraz wyeliminowanie przeciwników politycznych. Media kontrolowane przez kreml nie dają żadnej szansy nikomu poza Putinem” – czytamy.

Wybory w Rosji

Wygrana Władimira Putina czyni go najdłużej urzędującym na Kremlu politykiem od czasów Józefa Stalina. 65-letni polityk był już prezydentem Rosji trzykrotnie. Przez dwie czteroletnie kadencje – od 2000 do 2008 roku i od 2012 roku – tym razem na sześcioletnią kadencję. Do 2012 roku formalnie był premierem, a na Kremlu zastąpił go obecny szef rządu Dmitrij Miedwiediew. Wówczas też wprowadzono do konstytucji poprawkę, która wydłużyła prezydencką kadencję do 6 lat. To oznacza, że Władimir Putin zapewnił sobie władzę co najmniej do 2024 roku.

Z danych opublikowanych przez ośrodek socjologiczny WCIOM wynika, że Władimir Putin uzyskał 73,9 proc. głosów. Paweł Grudinin zajął drugie miejsce zdobywając 11,2 proc. głosów, na trzecim uplasował się szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Władimir Żyrinowski z wynikiem 6,7 procent. Celebrytka i dziennikarka Ksenia Sobczak osiągnęła wynik 2,5 proc.

Agencja TASS prezentuje z kolei wyniki Fundacji FOM, według których na Putina głosowało 77 proc. wyborców, Grudinin zdobył 11,8 proc. poparcia, a Żyrinowski 5,9 proc.

Pussy Riot

Grupa jest aktywna od 2011 roku i przedstawia poglądy polityczne przy użyciu języka oraz formy kultury punkowej. O zespole było głośno w 2012 roku, kiedy pięć kobiet z grupy weszło do soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie i wykonało piosenkę „Bogurodzico, przegoń Putina”. Aresztowano trzy członkinie Pussy Riot, które wyszły na wolność dzięki amnestii zaaprobowanej przez Dumę Państwową. W 2014 roku podczas olimpiady zimowej w Soczi grupa została pobita przez mężczyzn w strojach kozaków, podczas drugiej próby nagrania wideo „Putin nauczy cię ojczyznę kochać”. Pussy Riot protestował także przeciwko wyborowi Donalda Trumpa na prezydenta USA i wypuściło piosenki „Make America Great Again” oraz „Police State”.

