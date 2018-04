Ujazdowski: Jeśli nie wygram, kończę karierę polityczną

Przypomnijmy, że we wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej Grzegorz Schetyna i Kazimierz Ujazdowski ogłosili, że polityk dołączy do Gabinetu Cieni PO. Lider Platformy Obywatelskiej będzie również rekomendował go jako kandydata na prezydenta Wrocławia. Komentując ten transfer, Kazimierz Ujazdowski podkreślił, że jest on jego głęboko przemyślaną decyzją. – Ja nie tylko żegnam się z Parlamentem Europejskim, nie myślę o tym, żeby startować jeszcze raz w wyborach europejskich, ale także nie myślę o żadnej innej funkcji parlamentarnej i rządowej – zaznaczył polityk.

– Wszystkie swoje kompetencje, siły i doświadczenia chcę poświecić dla mieszkańców Wrocławia. To jest decyzja na długie lata. To nie decyzja, która ma służyć promocji mojego nazwiska – dodał Ujazdowski. – Ja żegnam się z polityką krajową i całkowicie chcę skoncentrować się na przyszłości miasta, jakości życia mieszkańców, na podtrzymaniu i rozwinięciu marki Wrocławia – tłumaczył.

Były minister kultury i dziedzictwa narodowego zdradził, że decyzja o kandydowaniu nie była dla niego łatwa, ale podjął ją po namyśle i teraz zamierza poświęcić się miastu. – Jeśli nie wygram, to kończę karierę polityczną i wracam na uniwersytet. Nie jestem politykiem zależnym od stanowisk politycznych. Łączę pasję publiczną z naukową. Jeśli nie wygram, oznacza to zakończenie karieru publicznej, nie planuję startu w jakichkolwiek innych wyborach.