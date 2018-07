Prognoza pogody na weekend. W części kraju deszcz i burze

W nocy z piątku na sobotę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie duże z postępującymi większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i lokalne burze, stopniowo zanikające. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm w górach i rejonach podgórskich. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 11 stopni C do 15 stopni C. Nieco cieplej na wybrzeżu, miejscami 16 stopni C. Wiatr na ogół słaby, na północy i zachodzie okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

Sobota

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i krańcach wschodnich okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, miejscami możliwe tam słabe burze. Temperatura maksymalna od 24 stopni C do 27 stopni C, chłodniej na południowym wschodzie, Podhalu i nad morzem: od 20 stopni C do 22 stopni C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz wiatr dość silny, porywisty.

Niedziela

W województwach południowych i południowo-wschodnich zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm w Karpatach i na Pogórzu Karpackim. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, a w pasie województw centralnych miejscami możliwy słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna przeważnie od 22 stopni C do 25 stopni C, chłodniej w kotlinach górskich i na wybrzeżu: od 19 stopni C do 21 stopni C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 65 km/h.

