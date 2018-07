Dziennikarz spytał Putina, czy ma haki na Trumpa. Znacząca reakcja prezydenta Rosji

Jonathan Lemire, korespondent agencji Associated Press, zwrócił się do Władimira Putina z pytaniami o stosunek Donalda Trumpa do aneksji Krymu przez Rosję oraz o to, czy Kreml posiada „jakiekolwiek kompromitujące materiały dotyczące prezydenta Trumpa bądź jego rodziny” .

Tuż po tym, jak wypowiedź dziennikarza została przetłumaczona na język rosyjski, Władimir Putin wybuchł teatralnym śmiechem. Swoją wypowiedź rozpoczął od pierwszej kwestii. Wskazał, że Stany Zjednoczone pozostają na stanowisku, że Krym został nielegalnie włączony do Rosji, podczas gdy Moskwa uważa, że stało się to w drodze zgodnego z prawem referendum.

Putin: Nie wiedziałem, że Trump był w Moskwie

Odnosząc się do pytania o kompromitujące prezydenta USA materiały, które jakoby miała zbierać Rosja, Putin przyznał, że słyszał „plotki na ten temat” . – Gdy Trump przyjechał do Rosji, nie byłem świadomy tego. Gdy przebywał tu w interesach, nawet nie wiedziałam, że jest w Moskwie. Traktuję prezydenta Trumpa z najwyższym szacunkiem, ale wtedy, gdy był prywatnym biznesmenem, nikt nie informował mnie, że był w Moskwie – zapewnił prezydent Rosji.

– Weźmy na przykład Forum Ekonomiczne w Petersburgu. Ponad 500 ważnych gości przyjeżdżało z USA do Rosji. Nie pamiętam nawet ich nazwisk. Czy sądzicie, że zbieramy kompromitujące materiały na każdego z nich? Cóż, zdecydowanie to absurd. Nie mogę sobie wyobrazić nic bardziej absurdalnego niż to. Także proszę, odrzućcie ten nonsens – zwrócił się do dziennikarzy Putin. Donald Trump dodał, że gdyby Rosjanie byli w posiadaniu jakichkolwiek kompromitujących materiałów na jego temat, to już dawno by je ujawnili.

Nie padło „nie”

Wymijająca odpowiedź Putina nie umknęła uwadze dziennikarzy CNN i Bloomberga, którzy we wpisach na Twitterze podkreślali, że z ust prezydenta Rosji nie padło zdecydowane „nie” . Ryan Struyk zaznaczył, że Putin stwierdził jedynie, że osobiście nie wiedział, że Trump przebywał w Moskwie.

Przypomnijmy, że plotki o ekscesach przyszłego prezydenta USA w trakcie jego biznesowego pobytu w Moskwie w 2013 roku pochodzą z dokumentów przygotowanych przez byłego oficera brytyjskiego wywiadu Christophera Steela'a. Były agent swoje ustalenia miał opierać na przeciekach z Kremla.